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Вьетнам стремится к расширению многостороннего сотрудничества с Доминиканской Республикой
Он отметил, что эти усилия стали мостами, способствующими все более эффективному и содержательному развитию двусторонних отношений.
Официальный представитель Вьетнама передал поздравления президента государства То Лама президенту Луису Абинадеру в связи с его переизбранием на второй срок подряд на всеобщих выборах, состоявшихся 19 мая.
Он выразил признательность за вклад Генерального секретаря Мигеля Мехия в развитие отношений между двумя странами.
В свою очередь, Генеральный секретарь Мигель Мехия подчеркнул, что его визит направлен на дальнейшее углубление плодотворных политических и дипломатических отношений, а также расширение экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, особенно в таких потенциальных областях, как торговля, сельское хозяйство, телекоммуникации, строительство, энергетика и нефтегазовая промышленность.
Стороны договорились тесно координировать и активно принимать меры по укреплению двусторонних отношений в будущем по каналам партийной, государственной и народной дипломатии, включая развитие обменов делегациями высокого уровня, налаживание связей и поддержку бизнеса, расширение сотрудничества и поддержку друг друга в международных организациях и многосторонних форумах, особенно в Организации Объединенных Наций.