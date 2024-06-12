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Вьетнам стремится к расширению многостороннего сотрудничества с Доминиканской Республикой

Вьетнам всегда придает большое значение традиционной дружбе и многогранному сотрудничеству с Доминиканской Республикой и стремится к их укреплению, заявил министр иностранных дел Буй Тхань Шон в беседе с гостем из этой страны.
  Министр иностранных дел Буй Тхань Шон (справа) и генеральный секретарь партии "Объединенное левое движение" (MIU), министр политики региональной интеграции Доминиканской Республики Мигель Мехия. Фото: ВИA  
Во время приема 11 июня генерального секретаря партии «Объединенное левое движение» (MIU) и министра политики региональной интеграции Доминиканской Республики Мигеля Мехии, находящегося с рабочим визитом во Вьетнаме, Буй Тхань Шон высоко оценил действия правительства Доминиканской Республики по назначению постоянного посла во Вьетнаме в 2022 году и открытию посольства в этой стране в 2023 году.

Он отметил, что эти усилия стали мостами, способствующими все более эффективному и содержательному развитию двусторонних отношений.

Официальный представитель Вьетнама передал поздравления президента государства То Лама президенту Луису Абинадеру в связи с его переизбранием на второй срок подряд на всеобщих выборах, состоявшихся 19 мая.
Он выразил признательность за вклад Генерального секретаря Мигеля Мехия в развитие отношений между двумя странами.

В свою очередь, Генеральный секретарь Мигель Мехия подчеркнул, что его визит направлен на дальнейшее углубление плодотворных политических и дипломатических отношений, а также расширение экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, особенно в таких потенциальных областях, как торговля, сельское хозяйство, телекоммуникации, строительство, энергетика и нефтегазовая промышленность.

Стороны договорились тесно координировать и активно принимать меры по укреплению двусторонних отношений в будущем по каналам партийной, государственной и народной дипломатии, включая развитие обменов делегациями высокого уровня, налаживание связей и поддержку бизнеса, расширение сотрудничества и поддержку друг друга в международных организациях и многосторонних форумах, особенно в Организации Объединенных Наций.

ВИА/ИЖВ

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