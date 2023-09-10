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Вьетнам стремится к применению биотехнологий в целях устойчивого развития
С видением к 2045 году Вьетнам станет страной с развитыми в мире биотехнологиями, интеллектуальным производством и сервисным центром. Стартапы и биотехнологические инновации будут одними из ведущих в Азии.
Во Вьетнаме, с климатическими условиями тропических стран, экономика развивается за счет сельского хозяйства, биотехнологии играют особенно важную роль в индустриализации, модернизации страны, способствуя обеспечению продовольственной безопасности, структурным преобразованиям экономики и особенно устойчивому развитию.
Например, для сельскохозяйственной отрасли Вьетнама, несмотря на медленные темпы развития по сравнению с мировыми, сдвиги в применении биотехнологий за последние несколько лет становятся все более впечатляющими.
Сельскохозяйственный сектор Вьетнама применил датчики для оцифровки факторов, связанных с растениями, такие как наличие воды, влажность, удобрения или освещенность. Благодаря применению биотехнологий в направлении Четвертой промышленной революции в области животноводства, приложения помогающие создавать клонированных гигантских пресноводных креветок и ориентировать на производство крупную продукцию для экспорта.
Особенно в области охраны окружающей среды, биотехнология, являющаяся важным компонентом устойчивого развития, позволила создать множество выдающихся решений, таких как: разложение неорганических и органических токсинов; переработка отходов; обращение с промышленными отходами; использование микроорганизмов для борьбы с разливами нефти или нефтяным загрязнением.
Резолюция 36/NQ-TW ставит общие цели превращения Вьетнама в ведущую биотехнологическую страну мира, центр интеллектуального производства и услуг в области биотехнологий, центром интеллектуального производства и услуг в области биотехнологий, принадлежащего к ведущей группе в Азии.
Превращение биологической промышленности в важный экономическо - технический сектор, вносящий позитивный вклад в ВВП страны. К 2030 году биотехнологическая промышленность Вьетнама достигнет передового мирового уровня в ряде важных областей, став одной из 10 ведущих стран Азии в области интеллектуального производства и услуг в области биотехнологий; широко примениться в отраслях и сферах, способствуя быстрому и устойчивому социально-экономическому развитию.
Профессор Чу Хоанг Ха, вице-президент Вьетнамской академии наук и технологий, директор Института биотехнологий, сказал, что области биотехнологии, на развитии которых Вьетнам сможет сосредоточиться в ближайшем будущем, являются применение биотехнологии в сельскохозяйственном секторе для селекции сельскохозяйственных культур и животных, ветеринарные препараты, исследование биологических препаратов для защиты растений, разработка вакцин, кормов для аквакультуры или биоудобрений. Еще одной областью в будущем, на которой уже необходимо сосредоточить внимание в применении биотехнологий во Вьетнаме, является сфера здравоохранения, ухода за здоровьем, а так же биологические препараты, вакцины и травяные лекарства.
В тренде зеленой трансформации мира Вьетнам является одной из ведущих стран, взявших на себя обязательство сократить чистые выбросы до нуля к 2050 году, поэтому применение биотехнологий в охрану окружающей среды имеет важное значение.
Однако для эффективного применения биотехнологий во Вьетнаме стране необходимо преодолеть такие трудности, как слабые инвестиционные ресурсы в этой области, правовая система, политические механизмы в области исследований, разработок и применения биотехнологий, в которых существуют множество ограничений.