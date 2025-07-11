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Вьетнам стремится к новым подходам в партнерстве между Меконгом и Японией
Буй Тхань Шон сказал, что будущее меконгско-японское сотрудничество должно быть сосредоточено на расширении как жесткой, так и мягкой инфраструктуры, реализации инициатив по трансграничной торговле и укреплении потенциала микро-, малых и средних предприятий (ММСП).
Необходимо ускорить цифровую трансформацию и инновации, развивать цифровые хабы, применять "зеленые" технологии во всех отраслях производства и управления", - отметил он.
Он также подчеркнул необходимость продвижения междисциплинарных решений для решения проблем, связанных с продовольственной и водно-энергетической безопасностью, а также инвестиций и передачи технологий для поддержки развития возобновляемых источников энергии. Он подчеркнул ключевую роль частного сектора в превращении этих областей сотрудничества в ощутимые результаты.
Страны-члены приветствовали его инициативу по созданию периодического бизнес-форума Меконг - Япония, чтобы использовать потенциал и вклад бизнеса обеих сторон.
Делегаты встречи высоко оценили первоначальный прогресс, достигнутый в первый год реализации Стратегии Меконг - Япония 2024, которая способствовала улучшению инвестиционного климата, расширению применения высоких технологий и искусственного интеллекта (ИИ), а также расширению транспортного сообщения в субрегионе.
Министры подтвердили свое стремление придать новый импульс партнерству Меконга и Японии в свете растущей глобальной и региональной неопределенности и меняющегося ландшафта многостороннего сотрудничества.
Чтобы соответствовать новым тенденциям и потребностям развития государств-членов, они подчеркнули, что MJC должен сосредоточиться на цифровой трансформации, развитии цифровой рабочей силы, инвестициях в жесткую и мягкую инфраструктуру, адаптации к изменению климата, устойчивом управлении водными ресурсами и предотвращении транснациональных преступлений, особенно киберпреступности.
Страны-члены также высоко оценили сопредседательство Вьетнама и Японии в развитии сотрудничества в рамках MJC и договорились возобновить саммит Меконг-Япония к концу 2025 года. По завершении встречи Вьетнам и Япония опубликовали заявление сопредседателей.
В состав MJC входят шесть членов: Камбоджа, Лаос, Мьянма, Япония, Таиланд и Вьетнам. В 2025 году будет запущен новый механизм сопредседателей, и Вьетнам станет первой страной Меконга, которая возьмет на себя эту роль.