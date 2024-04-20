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Вьетнам стремится к многостороннему сотрудничеству с Кот-д'Ивуаром
Она сделала это заявление, будучи сопредседателем третьей вьетнамско-кот-д'Ивуарской политической консультативной встречи с государственным министром иностранных дел, африканской интеграции и ивуарийцев за рубежом Ваутабуной Уаттарой в рамках своей поездки в страну с 17 апреля по 18.
Министр Ваутабуна Уаттара выразил свое восхищение обновлением и социально-экономическим развитием Вьетнама за последнее время и выразил надежду на то, что сможет перенять успешную модель развития этой страны.
Обе стороны выразили свою радость в связи с недавним развитием двусторонних отношений по всем каналам, особенно обменом делегациями высокого уровня, добавив, что обе страны обладают огромным потенциалом для расширения сотрудничества, в частности, в области торговли, инвестиций, сельского хозяйства, культуры и спорта.
Они обсудили и согласовали меры по созданию прорывов в двусторонних отношениях к 50-летию установления дипломатических отношений в 2025 году, включая расширение обмена делегациями на всех уровнях, координацию и поддержку друг друга на региональных и международных форумах, таких как Организация Объединенных Наций, Африканский союз, Экономическое сообщество западноафриканских государств, и развитие культурного и спортивного обмена, а также туристического сотрудничества.
Кроме того, они достигли консенсуса по вопросам укрепления связи и обмена информацией, создания благоприятных условий для выхода на рынок друг друга таких ключевых экспортных товаров, как рис и орехи кешью, и расширения экспорта других товаров, таких как какао, химикаты и двухколесные транспортные средства.
Вьетнам и Кот-д'Ивуар должны расширять обмен возможностями и инвестиционными проектами, ускоряя переговоры и подписание соглашений о сотрудничестве в области торговли и инвестиций, чтобы создать правовые коридоры для двустороннего сотрудничества, подчеркнули они.
Министр Ваутабуна Уаттара отметил, что Вьетнам является стратегическим сельскохозяйственным партнером Кот-д'Ивуара, и выразил надежду на поддержку страны Юго-Восточной Азии в производстве риса и обеспечении продовольственной безопасности.
Он сказал, что Кот-д'Ивуар приветствует и готов создать стимулы для вьетнамских компаний, чтобы они открывали филиалы и инвестировали в страну, помогая ей как можно скорее реализовать стратегические цели по развитию страны.
Во время своей поездки Нгуен Минь Ханг нанесла визит вежливости вице-председателю Национального собрания Кот-д'Ивуара Конате Сидики, в ходе которого стороны договорились повышать роль парламентской дипломатии для укрепления двустороннего сотрудничества, реализовывать договоренности, достигнутые высокопоставленными лидерами во время визита во Вьетнам председателя Национального собрания Амады Битого в прошлом году, и объединить усилия для подготовки предстоящего обмена делегациями высокого уровня.
Она также посетила бизнес-форум Вьетнам - Кот-д'Ивуар, организованный Торгово-промышленной палатой Кот-д'Ивуара, где ее председатель Туре Фаман и представители предприятий заявили, что рассматривают Вьетнам как важный рынок и заинтересованы в возможностях сотрудничества с ним.
Они предложили обеим странам расширить информацию о политике и требованиях рынка, способствовать развитию связей и создать благоприятные условия для предприятий обеих сторон.
Представители бизнеса Кот-д'Ивуара заявили, что хотят наладить партнерство с вьетнамскими компаниями в таких потенциальных областях, как выращивание риса, кешью, каучука и какао.
Нгуен Минь Ханг заявила, что будет обсуждать и тесно сотрудничать с компетентными органами Вьетнама, чтобы способствовать реализации подписанных соглашений, выразив надежду, что Вьетнам и Кот-д'Ивуар, обладая сильными и динамичными экономиками, будут расширять сотрудничество, чтобы лучше удовлетворять потребности в развитии и приносить пользу народам двух стран.
Она также посетила Абиджанский рынок исполнительских искусств 2024, мероприятие по международному культурному обмену, в котором приняли участие представители более 33 стран.