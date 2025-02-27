НОВОСТИ
Вьетнам стремится к более эффективному сотрудничеству с американской компанией S&P Global Ratings
Несмотря на сбои, связанные с COVID-19, Вьетнам достиг роста более 7% в 2024 году и стремится к 8% в 2025 году, планируя двузначный рост в следующем году, сказал он.
Для достижения этих целей Вьетнам проводит институциональные реформы, облегчая деятельность частного бизнеса, оптимизируя административные процедуры и сокращая расходы на соблюдение законодательства. Правительство также уделяет особое внимание развитию стратегической инфраструктуры в области транспорта, здравоохранения, образования и культуры, чтобы снизить логистические издержки и повысить глобальную конкурентоспособность.
Премьер-министр подчеркнул необходимость в квалифицированных кадрах для поддержки цифровой экономики, зеленой экономики, циркулярной экономики и экономики, основанной на знаниях. Он подтвердил приверженность страны устойчивому развитию, балансирующему между экономическим ростом, социальным благополучием и защитой окружающей среды.
Призывая к большей поддержке со стороны США, Фам Минь Тьинь подчеркнул важность вьетнамско-американского всеобъемлющего стратегического партнерства, созданного в 2023 году. По его словам, Вьетнам работает над обеспечением сбалансированных торговых отношений с США, в том числе планирует крупные закупки самолетов для укрепления своего авиационного сектора.
Глава правительства использовал этот повод, чтобы призвать США признать Вьетнам страной с рыночной экономикой, способствовать его интенсивной и широкой интеграции и снять ограничения на экспорт некоторых технологий.
Линн Максвелл отметил, что деятельность S&P внесла значительный вклад в развитие финансового рынка Вьетнама, укрепив доверие рынка с помощью кредитных рейтингов.
Она отметила глобальный опыт S&P, насчитывающий более 1 000 аналитиков, работающих в 108 странах. Линн Максвелл подтвердила приверженность S&P поддержке развития Вьетнама путем обеспечения связи его рынка с международным капиталом.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь рассказал об обширных инфраструктурных планах Вьетнама, включая расширение аэропортов, закупку самолетов и проект строительства высокоскоростной железной дороги Север-Юг. Вьетнаму необходимо около 100 миллиардов долларов США на развитие железных дорог и 40-50 миллиардов долларов США на систему городских железных дорог к 2035 году. Страна поставила перед собой цель построить 3000 км скоростных дорог к 2025 году и 5000 км к 2030 году, а также инвестировать значительные средства в морские порты, внутренние водные пути и логистику.
Он призвал S&P предоставить рекомендации по привлечению капитала в различных форматах и подчеркнул, что Вьетнам прилагает усилия по совершенствованию законодательной базы для привлечения большего количества инвестиций.