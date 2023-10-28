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Вьетнам стремится к бездопинговому спорту

25-26 октября 2023 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошла 9-я сессия конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте (COP9). На 9-й сессии конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте приняли участие более 100 стран-членов и организаций-наблюдателей. На Сессии присутствовали глава постоянной делегации Вьетнама при ЮНЕСКО посол Ле Тхи Хонг Ван и представитель секретариата Национального комитета Вьетнама по делам ЮНЕСКО.

В своём выступлении заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос сказала, что Конвенция ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте является одной из самых успешных конвенций в истории ЮНЕСКО, потому что её ратифицировала 191 страна. Габриэла Рамос также подчеркнула, что COP9 знаменует собой важный поворот в процессе реализации Конвенции, адаптируется к постоянному развитию глобальной спортивной экосистемы и текущим вызовам, способствует гармонизации антидопинговых законов, правил и рекомендаций на международном уровне и обеспечивает справедливую и равную соревновательную среду для всех спортсменов.

В ходе Сессии страны-члены обменялись мнениями о совершенствовании системы мониторинга Конвенции, повышении роли и ответственности Конвенции в глобальной спортивной экосистеме, а также об эффективном использовании Фонда для искоренения допинга в спорте и наращивании потенциала малых стран.

Делегаты также подчеркнули цель укрепления сотрудничества между странами в ходе осуществления Конвенции в целях продвижения спортивного духа и миссии ЮНЕСКО по обеспечению мира и гуманистических ценностей.

Выступая на девятой сессии (COP9), вьетнамская делегация высоко оценила роль этой конвенции для стран-членов. С момента присоединения к Конвенции в 2009 году Вьетнам всегда активно выполняет свои обязательства по реализации антидопинговых программ в спортивной деятельности в рамках Конвенции и хорошо управляет Вьетнамским центром спортивной медицины при Главном управлении физкультуры и спорта Министерства культуры, спорта и туризма.

Вьетнам выразмл желание о продолжении сотрудничества со странами-членами и ЮНЕСКО в программах по наращиванию потенциала и повышению осведомленности о борьбе с допингом в спорте. Вьетнам обязуется развивать сотрудничество с национальными, региональными и мировыми антидопинговыми организациями для создания честной, справедливой, бездопинговой спортивной среды.

Ожидается, что 10-я сессия конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте состоится в октябре 2025 года в Париже.

ИЖВ/ВИА

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