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Вьетнам стремится к бездопинговому спорту
В своём выступлении заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос сказала, что Конвенция ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте является одной из самых успешных конвенций в истории ЮНЕСКО, потому что её ратифицировала 191 страна. Габриэла Рамос также подчеркнула, что COP9 знаменует собой важный поворот в процессе реализации Конвенции, адаптируется к постоянному развитию глобальной спортивной экосистемы и текущим вызовам, способствует гармонизации антидопинговых законов, правил и рекомендаций на международном уровне и обеспечивает справедливую и равную соревновательную среду для всех спортсменов.
В ходе Сессии страны-члены обменялись мнениями о совершенствовании системы мониторинга Конвенции, повышении роли и ответственности Конвенции в глобальной спортивной экосистеме, а также об эффективном использовании Фонда для искоренения допинга в спорте и наращивании потенциала малых стран.
Делегаты также подчеркнули цель укрепления сотрудничества между странами в ходе осуществления Конвенции в целях продвижения спортивного духа и миссии ЮНЕСКО по обеспечению мира и гуманистических ценностей.
Выступая на девятой сессии (COP9), вьетнамская делегация высоко оценила роль этой конвенции для стран-членов. С момента присоединения к Конвенции в 2009 году Вьетнам всегда активно выполняет свои обязательства по реализации антидопинговых программ в спортивной деятельности в рамках Конвенции и хорошо управляет Вьетнамским центром спортивной медицины при Главном управлении физкультуры и спорта Министерства культуры, спорта и туризма.
Вьетнам выразмл желание о продолжении сотрудничества со странами-членами и ЮНЕСКО в программах по наращиванию потенциала и повышению осведомленности о борьбе с допингом в спорте. Вьетнам обязуется развивать сотрудничество с национальными, региональными и мировыми антидопинговыми организациями для создания честной, справедливой, бездопинговой спортивной среды.
Ожидается, что 10-я сессия конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте состоится в октябре 2025 года в Париже.