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Вьетнам стремится достичь экспортного целевого показателя в 454 млрд долларов США
Ссылаясь на данные министерств финансов и торговли, эксперты сообщили: в первые два месяца 2025 года объем экспорта Вьетнама составил 65,2 млрд долларов США, что на 9,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В то же время импорт составил 62,9 млрд долларов США, увеличившись на 16%.
По мнению Нгуен Ань Шона, директора Управления внешней торговли Министерства торговли, одной из главных проблем является зависимость от нескольких ключевых рынков, таких как США, ЕС и Китай. Это не только повышает риски для компаний, но и делает Вьетнам уязвимым к экономическим и политическим колебаниям на мировом уровне. Более того, качество экспортируемой продукции Вьетнама еще не соответствует международным стандартам, что затрудняет конкуренцию с товарами других стран, поскольку потребители все более требовательны к качеству и устойчивости продукции.
Глава Управления внешней торговли также отметил, что многие морские порты и транспортная инфраструктура Вьетнама еще не получили достаточных инвестиций в комплексное развитие, что приводит к высоким расходам и увеличению сроков доставки товаров. Особенно стоит отметить, что Вьетнам еще не в полной мере использует потенциал технологий в сфере логистики, что замедляет экспорт и увеличивает нагрузку на бизнес. Кроме того, отсутствие информации о рынках также является причиной того, что многие компании сталкиваются с трудностями в планировании производства.
США и Китай остаются крупнейшими торговыми партнерами Вьетнама, а торговое напряжение между ними создает для экспортных компаний как новые возможности, так и серьезные вызовы.
По словам До Нгок Хынг, главы Торгового представительства Вьетнама в США, возможное введение налогов со стороны США на торговых партнеров может предоставить Вьетнаму возможность увеличить объем экспорта. Однако это также влечет за собой множество вызовов, требующих внимательного мониторинга торговых и налоговых политик США с целью своевременной корректировки.
С другой стороны, необходимо усилить сотрудничество и обмен информацией с органами Министерства торговли, а также с Торговым представительством Вьетнама в США для актуализации данных и нахождения эффективных решений. Компании должны тщательно пересматривать свои производственные и бизнес-планы, поскольку страны, на которые могут быть наложены тарифы, могут усилить защитные меры на своем рынке, что приведет к большим конкуренционным давлениям для вьетнамских товаров.
Что касается китайского рынка, Нонг Дык Лай, торговый советник Вьетнама в Китае, отметил, что торговое напряжение между США и Китаем может привести к переносу инвестиций во Вьетнам. Таким образом, китайские и международные компании ищут пути диверсификации производства, чтобы избежать тарифов, что приводит к расширению инвестиций в такие страны, как Вьетнам.
Это создает новые возможности для вьетнамских компаний включаться в глобальные производственные цепочки и наращивать экспорт в США, поскольку эти страны будут сокращать импорт китайских товаров, особенно в таких секторах, как текстиль, электроника и машиностроение.
Однако Вьетнам может стать рынком для китайских товаров, если экспорт Китая в США будет ограничен, что создаст конкурентное давление на местные товары. В то же время вьетнамские товары будут конкурировать с китайскими на этом рынке из-за избыточных запасов, вызванных ограничениями на экспорт.
Для минимизации воздействия со стороны рынка Нонг Дык Лай посоветовал вьетнамским компаниям продолжать внимательно следить за развитием событий и политическими шагами основных партнеров, прогнозировать их развитие и адаптировать свои стратегии своевременно и эффективно; разработать планы на случай увеличения тарифов или перебоев в цепочках поставок. Кроме того, необходимо диверсифицировать экспортные рынки, повышать конкурентоспособность и качество продукции для расширения рыночных возможностей.
Для того чтобы достичь цели по увеличению общего объема экспорта на 12–14%, Министерство торговли недавно выпустило Директиву № 06/CT-BCT от 4 марта 2025 года с рядом предложений для развития рынка, стимулирования экспорта и управления импортом в 2025 году.
Кроме того, компаниям было рекомендовано внимательно отслеживать рыночную ситуацию и аномальные изменения. Система Торговых представительств Вьетнама за рубежом продолжит обновлять информацию для отраслевых ассоциаций о возможных изменениях в политике на внешних рынках, чтобы предприятия могли своевременно корректировать производственные планы и находить новые заказы. Помимо этого, необходимо активнее осваивать новые рынки, такие как страны Ближнего Востока и халяльного сектора, а также укреплять позиции на рынках ЕС, Японии, Китая и США.
Вьетнаму также следует эффективно использовать существующие Соглашения о свободной торговле (FTA), ускорить переговоры о новых и модернизированных FTA, а также ускорить внутреннюю законодательную реализацию обязательств, проводить обучение по правилам происхождения продукции, чтобы предприятия могли использовать эти возможности.