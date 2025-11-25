Вьетнам стремится добиться отмены «жёлтой карточки» ЕС

Борьба с ННН-промыслом (незаконным, несообщаемым и нерегулируемым) вышла за рамки предупреждений и стала высокотехнологичной, строго контролируемой операцией. Хошимин полностью обновил данные обо всех рыболовных судах в национальной базе данных VNFishbase.

По состоянию на середину ноября 2025 года более 4 200 судов получили лицензии, в то время как 236 нелицензированных судов строго запрещено покидать порт.

На девяти рыболовных портах и пограничных пунктах пропуска все перемещения судов контролируются через электронную систему отслеживания происхождения улова (eCDT); объёмы вылова проверяются для сертификации происхождения. В период с 7 по 14 ноября было проверено почти 800 судов и 830 рейсов.

Фам Тхи На – заместитель директора Департамента сельского хозяйства и окружающей среды Хошимина, заявила: «В городе сейчас около 5 000 рыболовных судов. Несоответствующие требованиям суда выявляются, и местные власти, пограничные силы, инспекторы рыболовства и морские правоохранительные органы обеспечивают, чтобы они не выходили в море. Любое судно, занимающееся незаконным промыслом, задерживается и привлекается к ответственности».

Контроль выходит далеко за рамки документов. В квартале Вунгтау местные власти сочетают тесную работу с населением и решительное административное управление.

Ву Хонг Тхуан – председатель Народного комитета квартала Вунгтау, Хошимин, сказал: «В квартале Вунгтау 653 рыболовных суда, из них 41 не соответствует стандартам. На сегодняшний день нет ни одного нарушения ННН-промыслом. Мы обеспечиваем, чтобы только лицензированные суда могли выходить в море».

В местных сообществах регулярно проходят мобильные и учебные судебные заседания.

Нгуен Ван Нхо – рыбак, квартал Лонгхай, Хошимин, поделился: «Проведение таких учебных процессов помогает рыбакам увидеть и понять последствия. В целом капитаны, владельцы судов и экипажи очень осторожны».

Нгуен Ван Ут – рыбак, квартал Вунгтау, Хошимин, согласился: «После таких разъяснительных занятий рыбаки понимают серьёзность закона и соблюдают правила при промысле в водах Вьетнама, не нарушая требований».

С начала года власти решили почти все случаи потери сигналов отслеживания и возбудили девять уголовных дел. Посыл однозначный: прибыль не является оправданием для нарушения закона.

В открытом море Командование 3-го района Береговой охраны поддерживает режим повышенной готовности: более 10 кораблей несут круглосуточное патрулирование в пограничных водах.

Борьба с ННН-промыслом вступила в решающую фазу. Скоординированные усилия демонстрируют решимость правительства — цель не только снять «жёлтую карточку» ЕС, но и построить прозрачный, ответственный и конкурентоспособный на мировом уровне рыбохозяйственный сектор.