Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам стоит перед крупным прорывом в новую эпоху благодаря цифровой экономике

В условиях, когда цифровая трансформация и искусственный интеллект (ИИ) становятся новыми движущими силами мирового развития, Вьетнам выделяется как яркая точка в регионе АСЕАН, демонстрируя одни из самых высоких темпов роста цифровой экономики в мире.

По случаю 6-й Конференции министров АСЕАН по цифровым вопросам (ADGMIN 6), прошедшей в Ханое, корреспондент ВИА побеседовал с Амандепом Сингхом Гиллом, заместителем Генерального секретаря ООН, Специальным посланником ООН по вопросам технологий, чтобы получить его взгляд на роль и позицию Вьетнама в цифровой трансформации, направления развития ИИ и обязательства ООН по сотрудничеству с Вьетнамом.

amandeep-singh-gill.jpg
Заместитель Генерального секретаря ООН, Специальный посланник Генсек ООН по вопросам технологий Амандеп Сингх Гилл (Фото: ВИА)

По словам Амандепа Сингха Гилла, цифровая экономика Вьетнама развивается чрезвычайно динамично, выходя за рамки регионального уровня и занимая заметное место на глобальной арене. Темпы роста цифровой экономики во Вьетнаме в настоящее время в три раза превышают темпы роста остальной экономики страны, что делает Вьетнам одним из мировых лидеров в этой сфере.

Говоря о том, что Партия и Государство Вьетнама рассматривают ИИ как одну из 11 стратегических технологий приоритетного развития, Амандеп Сингх Гилл отметил, что это является исключительно верным ориентиром, поскольку в цифровую эпоху ни одна национальная стратегия социально-экономической трансформации не может обойтись без ИИ.

Он подчеркнул, что был глубоко впечатлён сравнением, которое привёл министр науки и технологий Нгуен Мань Хунг, сопоставив Резолюцию № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года Политбюро «О прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации» с реформой “Кхоан 10” в истории Вьетнама — политикой, которая в своё время стала историческим поворотным моментом, высвободив трудовые ресурсы, повысив производительность сельского хозяйства и обеспечив продовольственную безопасность страны в сложный период. Сегодня Резолюция 57, как ожидается, станет новым рубежом, способным высвободить огромный творческий потенциал вьетнамского народа в цифровую эпоху.

По словам Амандепа Сингха Гилла, ИИ является мощной технологией с колоссальным потенциалом для созидательных целей, однако он также может быть использован во вред. Поэтому подход, ориентированный на человека, имеет принципиальное значение. Необходимо гарантировать, что права и безопасность людей находятся на первом месте, а вопросы конфиденциальности и защиты данных строго соблюдаются. Развитие ИИ не должно приводить к чрезмерной концентрации богатства и власти или к тому, что отдельные сообщества окажутся на обочине прогресса.

Амандеп Сингх Гилл высоко оценил тот факт, что Вьетнам мобилизует всю политическую систему для создания инфраструктурной и институциональной базы развития гуманного цифрового экосообщества, ориентированного на человека. По его словам, такой подход является правильным, поскольку устойчивое развитие, ориентированное на человека и начинающееся с создания инфраструктуры, является объективной необходимостью.

Наряду с цифровой инфраструктурой не менее важную роль играет и энергетическая инфраструктура. Энергия сегодня является одним из ключевых ограничений для развития инфраструктуры ИИ. Он отметил, что Вьетнам придаёт приоритет развитию всех видов энергетики, чтобы обеспечить расширение и устойчивое развитие ИИ.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ITE HCMC 2026: 20-летний юбилей ежегодной международной туристической ярмарки во Вьетнаме

ITE HCMC 2026: 20-летний юбилей ежегодной международной туристической ярмарки во Вьетнаме

15 января заместитель руководителя Национального управления по туризму Вьетнама Нгуен Тхи Хоа Май сообщила, что Международная туристическая ярмарка города Хошимин 2026 года (ITE HCMC 2026) пройдёт с 27 по 29 августа 2026 года в Сайгонском выставочно-конгрессном центре (SECC), город Хошимин.
ПОДРОБНЕЕ

Top