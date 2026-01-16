Вьетнам стоит перед крупным прорывом в новую эпоху благодаря цифровой экономике

По случаю 6-й Конференции министров АСЕАН по цифровым вопросам (ADGMIN 6), прошедшей в Ханое, корреспондент ВИА побеседовал с Амандепом Сингхом Гиллом, заместителем Генерального секретаря ООН, Специальным посланником ООН по вопросам технологий, чтобы получить его взгляд на роль и позицию Вьетнама в цифровой трансформации, направления развития ИИ и обязательства ООН по сотрудничеству с Вьетнамом.



Заместитель Генерального секретаря ООН, Специальный посланник Генсек ООН по вопросам технологий Амандеп Сингх Гилл (Фото: ВИА)

По словам Амандепа Сингха Гилла, цифровая экономика Вьетнама развивается чрезвычайно динамично, выходя за рамки регионального уровня и занимая заметное место на глобальной арене. Темпы роста цифровой экономики во Вьетнаме в настоящее время в три раза превышают темпы роста остальной экономики страны, что делает Вьетнам одним из мировых лидеров в этой сфере.

Говоря о том, что Партия и Государство Вьетнама рассматривают ИИ как одну из 11 стратегических технологий приоритетного развития, Амандеп Сингх Гилл отметил, что это является исключительно верным ориентиром, поскольку в цифровую эпоху ни одна национальная стратегия социально-экономической трансформации не может обойтись без ИИ.

Он подчеркнул, что был глубоко впечатлён сравнением, которое привёл министр науки и технологий Нгуен Мань Хунг, сопоставив Резолюцию № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года Политбюро «О прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации» с реформой “Кхоан 10” в истории Вьетнама — политикой, которая в своё время стала историческим поворотным моментом, высвободив трудовые ресурсы, повысив производительность сельского хозяйства и обеспечив продовольственную безопасность страны в сложный период. Сегодня Резолюция 57, как ожидается, станет новым рубежом, способным высвободить огромный творческий потенциал вьетнамского народа в цифровую эпоху.

По словам Амандепа Сингха Гилла, ИИ является мощной технологией с колоссальным потенциалом для созидательных целей, однако он также может быть использован во вред. Поэтому подход, ориентированный на человека, имеет принципиальное значение. Необходимо гарантировать, что права и безопасность людей находятся на первом месте, а вопросы конфиденциальности и защиты данных строго соблюдаются. Развитие ИИ не должно приводить к чрезмерной концентрации богатства и власти или к тому, что отдельные сообщества окажутся на обочине прогресса.

Амандеп Сингх Гилл высоко оценил тот факт, что Вьетнам мобилизует всю политическую систему для создания инфраструктурной и институциональной базы развития гуманного цифрового экосообщества, ориентированного на человека. По его словам, такой подход является правильным, поскольку устойчивое развитие, ориентированное на человека и начинающееся с создания инфраструктуры, является объективной необходимостью.

Наряду с цифровой инфраструктурой не менее важную роль играет и энергетическая инфраструктура. Энергия сегодня является одним из ключевых ограничений для развития инфраструктуры ИИ. Он отметил, что Вьетнам придаёт приоритет развитию всех видов энергетики, чтобы обеспечить расширение и устойчивое развитие ИИ.