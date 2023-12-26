Вьетнам стойко преодолевает трудности с помощью внутренней силы

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг с супругой, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин с супругой и другие делегаты на дружеской встрече с почти 400 представителями интеллигенции и молодого поколения Вьетнама и Китая. Фото: Чи Зунг/ВИA