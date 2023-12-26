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Вьетнам стойко преодолевает трудности с помощью внутренней силы
В этом году вьетнамские лидеры совершили десятки визитов в другие страны, посетили множество региональных и международных мероприятий и провели ряд двусторонних встреч с важными партнерами. Во Вьетнам также приезжали лидеры многих стран и международных организаций, включая генерального секретаря партии, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.
Сотни обменов и празднований годовщин установления дипломатических отношений Вьетнама с ведущими странами и традиционными друзьями также состоялись как внутри страны, так и за рубежом, что приблизило страну Юго-Восточной Азии к людям во всем мире.
Григорий Трофимчук, председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей», отметил, что влияние Вьетнама распространяется практически на все континенты мира, даже на Ближний Восток и Африку, причем на разных уровнях и в разных сферах сотрудничества.
2023 год также стал важной вехой в развитии связей Вьетнама со многими странами. В сентябре, во время визита президента США Джо Байдена, отношения двух стран были подняты до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития. В ноябре во время визита президента Во Ван Тхыонга в страну Северо-Восточной Азии Вьетнам и Япония повысили уровень своих отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире.
Доктор Рувислей Гонсалес Саез из Кубинского центра исследований международной политики (CIPI) отметил, что улучшение отношений с важными партнерами знаменует собой особенно успешный год вьетнамской дипломатии.
«В сложной мировой ситуации сохранение независимости во внешней политике и не отказ от принципа защиты равноправного мира, в котором уважают всех людей, независимо от размеров их стран - это верный путь вьетнамской дипломатии», отметил он.
Доцент Бяк Йонг Хун из Школы азиатских и ближневосточных исследований при Университете Данкук Республики Корея (РК) сказал, что наряду с ранее установленными всеобъемлющими стратегическими партнерствами с Китаем, Россией, Индией и РК, прогресс в 2023 году показал, что Вьетнам продолжает проводить сбалансированную внешнюю политику, пронизанную самобытностью «бамбуковой дипломатии».
По его словам, рост числа стратегических и всеобъемлющих стратегических партнеров отражает доверие других стран к Вьетнаму и одновременно подтверждает и укрепляет авторитет Вьетнама на международной арене.
Между тем, доктор Бхарти Чхиббер, индийский эксперт по Вьетнаму, подчеркнул, что страна становится важным участником многополярного мира. Ее «бамбуковая дипломатия» и гибкая внешняя политика привели к многочисленным достижениям в международных отношениях в этом году.
Наряду с активным участием в многосторонних структурах и форумах, успехи в двусторонних связях помогли сформировать яркую панораму внешних отношений Вьетнама в 2023 году.
Устойчивая внутренняя сила
На фоне постоянных и сложных изменений в мире, твердость дипломатического фронта создала дополнительный импульс и открыла больше возможностей для социально-экономического развития.
В своих недавних интервью, данных Вьетнамскому информационному агентству, эксперты заявили, что внимание к Вьетнаму в результате дипломатической деятельности трансформировалось в шансы на инвестиционное и деловое сотрудничество, а также внешние ресурсы для ускорения социально-экономического развития страны.
По словам Бхарти Чхиббера, большое количество визитов вьетнамских лидеров к стратегическим партнерам и в соседние страны в этом году способствовали укреплению доверия и расширению сотрудничества в более широких областях. Вьетнам продолжает становиться привлекательным направлением для иностранных инвесторов и цепочек поставок.
Укрепление отношений с другими странами, в том числе с США и Японией, является рычагом для экономического развития Вьетнама. США - один из основных экспортных рынков Вьетнама, благодаря чему открываются новые возможности сотрудничества в таких областях, как образование, здравоохранение, изменение климата, безопасность и оборона. Япония является одним из важнейших поставщиков официальной помощи в целях развития (ОПР), а также одним из самых важных иностранных инвесторов во Вьетнаме. По словам Рувислей Гонсалес Саез, двусторонние связи также значительно расширились в области науки и технологий, образования, культуры и обороны.
С другой стороны, стабильность и рост экономики Вьетнама стали для других стран важной основой для доверия и укрепления партнерских отношений с ним.
Несмотря на глобальный экономический спад, Юго-Восточная Азия считается светлым пятном: Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Сингапур демонстрируют быстрый рост.
Ясухиро Ноджима, председатель Ассоциации дружбы Вьетнам - Япония, подтвердил, что экономическая мощь Вьетнама растет, и с точки зрения потенциала можно сказать, что эта страна является самой блестящей среди членов АСЕАН.
По прогнозам Всемирного банка (ВБ), экономика Вьетнама может вырасти на 4,7% в этом году, затем на 5,5% в следующем году и на 6% в 2025 году. Ведущий экономист ВБ в стране Андреа Коппола отметила, что темпы роста во Вьетнаме - это то, о чем мечтают многие другие страны.
В свою очередь, Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует, что экономика страны вырастет на 5,2% в этом году и на 6% в 2024 году, при этом инфляция контролируется относительно хорошо - на уровне 3,8%, что ниже предельного уровня в 4%.
Эксперты ВБ и АБР охарактеризовали экономику Вьетнама в этом году как устойчивую перед лицом рецессионных потрясений и встречных ветров, при этом движущими силами восстановления стали экспорт, государственные инвестиции и частное потребление.
Вьетнам предпринимает твердые шаги на пути к утверждению своего голоса, роли и авторитета на международной арене и привлечению внешних ресурсов для социально-экономического развития. Расширение содержательных и эффективных отношений и укрепление политического престижа в глазах международных партнеров, как ожидается, обеспечит стране надежную опору для достижения новых социально-экономических успехов в ближайшие годы.