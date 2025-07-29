Вьетнам становится следующей точкой доступа к центрам обработки данных в Юго-Восточной Азииных

Благодаря конкурентоспособным ценам, мощной государственной поддержке и быстрому росту спроса на цифровую инфраструктуру Вьетнам позиционирует себя как растущий центр обработки данных в Юго-Восточной Азии.



Согласно последнему отчету Cushman & Wakefield об инвестиционном ландшафте центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Вьетнам в настоящее время занимает второе место в регионе по доходности инвестиций в центры обработки данных с доходностью от затрат (в годовом исчислении) 17,5–18,8%, уступая Сингапуру в 21-23%.



Реализуемые крупные проекты



В 2025 году было запущено несколько крупных проектов по созданию центров обработки данных. В Хошимине технологическая фирма CMC Group получила разрешение на строительство гипермаркета CMC DC в Сайгонском парке высоких технологий с первоначальной мощностью 30 МВт и возможностью масштабирования до 120 МВт. Строительство объекта стоимостью 250 миллионов долларов США планируется начать в 2026 году.



Также в апреле в городе Хошимин группа компаний Viettel, занимающаяся военной промышленностью и телекоммуникациями (Viettel), приступила к строительству центра обработки данных мощностью 140 МВт в промышленном парке Тан Фу Чунг. На территории площадью почти 4 гектара разместится до 10 000 стеллажей, и ожидается, что он частично откроется в первом квартале 2026 года.



Ранее Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) открыла свой восьмой центр обработки данных площадью 23 000 квадратных метров в парке высоких технологий Хоалак в Ханое. Центр, сертифицированный по стандарту Tier III для бесперебойной работы, насчитывает около 2000 стоек.



Технологическая фирма VNG открыла центр площадью 12 400 квадратных метров в зоне экспортной переработки Тантхуан, также в городе Хошимин, с 410 стеллажами и планами расширения до 1600.

FPT Telecom и MobiFone также стремительно расширяют свою сертифицированную на международном уровне инфраструктуру передачи данных.



Председатель правления и генеральный директор Viettel Тао Дык Тханг заявил, что группа компаний переходит от традиционных центров обработки данных к сверхмасштабируемым объектам, предназначенным для обслуживания приложений искусственного интеллекта национального уровня, аналитики больших объемов данных и облачных платформ.



Председатель CMC Нгуен Чунг Чинь добавил, что их инвестиционные цели - привлечь глобальные компании, занимающиеся искусственным интеллектом, и превратить HCM City в региональный цифровой центр.



Конкурентные преимущества и проблемы



Вьетнам предлагает одни из самых низких в регионе затрат на разработку - 7,1 млн. долларов США за МВт по сравнению со средним показателем по Азиатско-Тихоокеанскому региону в 10,1 млн. долларов США и 16,1 млн. долларов США в Японии. Уровень капитализации во Вьетнаме также выше, чем в среднем по региону, и составляет 7-8%.



Притеш Свами, руководитель отдела исследований и разработок группы центров обработки данных Cushman & Wakefield в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнул важность того, что во Вьетнаме разрешено полное иностранное владение землей и операциями центров обработки данных. В сочетании с пересмотренным Законом о телекоммуникациях, вступающим в силу с 1 июля 2024 года, который разрешает 100% иностранные инвестиции в услуги центров обработки данных, Вьетнам становится более открытым для глобальных игроков.



По прогнозам Research and Markets, к 2030 году объем рынка центров обработки данных во Вьетнаме может составить 1,6 миллиарда долларов США, а его совокупный годовой темп роста составит 15-18%.

Глобальный переход к искусственному интеллекту, Интернету вещей, 5G, блокчейну и новым моделям облачных вычислений стимулирует рост центров обработки данных во Вьетнаме.



По словам директора Viettel IDC Ле Ба Тана, на серверы искусственного интеллекта в настоящее время приходится более 72% глобальных инвестиций в серверы - по сравнению с 46% в 2024 году. Он отметил растущую тенденцию к аренде инфраструктуры: технологические гиганты, такие как Meta, тратят более 14 миллиардов долларов на сторонние мощности для удовлетворения растущих потребностей в ИИ.



Ву Тхе Бинь, генеральный секретарь Вьетнамской интернет-ассоциации, сказал, что центры обработки данных Вьетнама имеют хорошие возможности для учета зарубежного спроса и глобальных тенденций в локализации контента. Обладая нейтральной геополитической позицией, конкурентоспособными ценами и растущим внутренним спросом, Вьетнам может составить конкуренцию Таиланду и Индонезии и потенциально заменить Сингапур в сегменте рынка среднего уровня.



Такие города, как Ханой, город Хошимин, Дананг и Бакнинь, стратегически расположенные вблизи международных подводных кабелей, становятся основными центрами обработки данных благодаря высокой пропускной способности связи.



Однако проблемы остаются. Гиперразмерным центрам требуется надежное электроснабжение и квалифицированные специалисты центра обработки данных. Цифровая инфраструктура страны также отстает от региональных аналогов: существует всего пять подводных кабельных трасс и еще две находятся в стадии строительства.



Эксперты говорят, что благодаря улучшенной связи, стабильному электроснабжению и благоприятной политике Вьетнам может стать новым центром передачи данных в Юго-Восточной Азии в течение 5-10 лет. В эпоху искусственного интеллекта и обработки данных у страны есть потенциал не только для экспорта цифровых услуг, но и для изменения глобального ландшафта центров обработки данных.