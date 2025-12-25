Вьетнам становится популярным направлением для семейного отдыха в регионе в конце года

Согласно новому отчёту компании Agoda, Вьетнам становится всё более популярным выбором для семейного отдыха в регионе и за его пределами.

Согласно данным Agoda, основанным на поисковых запросах, сделанных в период с сентября по ноябрь на поездки в декабре 2025 года и январе 2026 года, интерес семейных туристов к Вьетнаму вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистика Agoda показывает, что в нынешнем сезоне страна привлекает рекордное число международных семейных путешественников.

Ву Нгок Лам, директор Agoda по Вьетнаму, отметил: «Отрадно видеть, что Вьетнам всё чаще выбирают семьи из стран Азии и других регионов мира в качестве направления для отдыха в конце года. Данные Agoda показывают, что путешественники всё больше ценят семейно-ориентированную привлекательность Вьетнама, что дополнительно укрепляет его позиции на глобальной туристической карте. По мере того как всё больше семей планируют праздничные и новогодние поездки, мы рады поддерживать их через простую и интуитивно понятную платформу Agoda, предлагая широкий выбор вариантов размещения, авиаперелётов и туристических активностей».

В указанный период лидирующую позицию среди рынков, проявляющих наибольший интерес к поездкам во Вьетнам в декабре и январе, занимает Республика Корея. В пятёрку ведущих рынков также входят семьи из Индии, Сингапура, Австралии и Малайзии.

Примечательно, что, по данным Agoda, именно индийские семьи продемонстрировали самый высокий рост интереса к поездкам во Вьетнам за этот период, количество поисковых запросов увеличилось на 186%. Существенный рост зафиксирован и со стороны малайзийских семей, где число запросов выросло на 74%, что подчёркивает привлекательность Вьетнама как направления для семейного отдыха в Юго-Восточной Азии и за её пределами.

Как отмечается в отчёте, семьи выбирают Вьетнам благодаря его богатому культурному наследию и кухне, разнообразным природным ландшафтам, а также широкому выбору курортов и туристических объектов, ориентированных на семейный отдых.

Остров Фукуок лидирует как самое востребованное направление среди международных семейных туристов, число поисковых запросов выросло на 47%. Популярность острова объясняется песчаными пляжами, спокойным морем и природными парками, идеально подходящими для отдыха нескольких поколений.

Следом идёт Дананг с ростом интереса на 42%, привлекающий туристов пляжами, мягкими форматами активного отдыха и удобным доступом к тематическому парку Ба На Хиллз. Третье место занимает Нячанг, который остаётся фаворитом благодаря протяжённой береговой линии, семейным курортам и островным маршрутам.

На четвёртой позиции - Хошимин, привлекающий гостей разнообразной гастрономической сценой, развлекательными комплексами и однодневными поездками в дельту Меконга. На севере страны Ханой продолжает привлекать семьи своими культурными достопримечательностями, музеями и праздничной атмосферой, замыкая пятёрку самых семейно-ориентированных направлений Вьетнама в конце года.

Между тем, несмотря на то, что вьетнамские семьи традиционно реже совершают зарубежные поездки в конце года, обычно предпочитая дождаться праздника Лунного Нового года, Китай становится заметным исключением.

Среди 20 наиболее популярных зарубежных направлений, выбираемых вьетнамскими семьями в период декабрь–январь, число поисковых запросов по поездкам в Шанхай выросло на 58%, а в Пекин - на 59%. Этому способствовало открытие ранее в этом году новых прямых авиамаршрутов между Ханоем и рядом городов Китая, что сделало зарубежные поездки в конце года более доступными, чем когда-либо ранее.