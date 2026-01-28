Вьетнам становится одним из обязательных для посещения направлений в Азии

Динамичная современная атмосфера ночного Хошимина. Фото: nhandan.vn



От стремительного ритма жизни в крупных городах до первозданных, манящих пляжей, обрамленных пышными тропическими лесами, Вьетнам предлагает путешественникам впечатления, которые нельзя упустить, пишет Vogue.

Издание отмечает, что Вьетнам обладает гармоничной красотой, объединяющей многовековые культурные ценности и впечатляющие природные пейзажи, а также подлинным, редким и неизменно притягательным очарованием.

После пандемии COVID-19 Вьетнам вновь открыл туристическую отрасль, которая с тех пор восстановилась и уверенно набирает обороты, превращая страну в одно из самых привлекательных направлений в Азии.

В городской панораме Вьетнама каждый город имеет свой характер, и вместе они формируют особую притягательность этого направления.

Столица Ханой покоряет посетителей своей старинной архитектурой. По вечерам центр города становится особенно оживленным: здесь проходят уличные мероприятия, работают культурные и развлекательные пространства, кипит ночная жизнь.

Между тем бывшая императорская столица Хюэ переносит гостей на страницы истории страны.

Признанный ЮНЕСКО объектом Всемирного культурного наследия, Хюэ сохраняет атмосферу спокойствия и утонченности, с цитаделью, императорскими усыпальницами, ландшафтными садами и изысканной дворцовой кухней.

Если Ханой и Хюэ впечатляют историческим очарованием, то город Хошимин является символом современного, динамичного и открытого мегаполиса.

Небоскребы, оживленные кварталы, яркая ночная жизнь и манящая гастрономическая сцена складываются в энергичный ритм, отражающий молодой, устремленный вовне дух южного экономического центра Вьетнама.

Оставив позади крупные города, путешественники могут оказаться в совершенно иной обстановке, где природа выходит на первый план и становится сердцем увлекательного маршрута.

В Ниньбине гости могут любоваться впечатляющими пейзажами: череда карстовых гор, отражающихся в спокойных реках, переплетается с древними храмами и святилищами, а вокруг простираются рисовые поля и лотосовые пруды.

Ниньбинь привлекает любителей путешествий и открытий своей почти сказочной природой, где люди живут в тесной гармонии с окружающей средой.

Дальше на север, в горных районах, Сапа очаровывает ощущением, будто стоишь посреди бескрайнего моря облаков, глядя на террасные рисовые поля, каскадом уходящие в туман. Известная своими треккинговыми маршрутами, Сапа также впечатляет тенистыми лесами, кристально чистыми водопадами и свежим, бодрящим воздухом.

В центральной части Вьетнама Национальный парк Фонгня - Кебанг является одним из мест, которые путешественникам нельзя пропустить при знакомстве со страной.

Будучи домом для одной из крупнейших в мире пещерных систем, а также первозданных лесов и таинственных подземных рек, этот уголок с нетронутой природой и уникальными приключенческими возможностями является настоящим раем для любителей природы, искателей приключений и поклонников экотуризма.

Имея более 3200 км береговой линии, Вьетнам открывает величественные морские просторы, где голубая вода, белый песок и золотое солнце сливаются в чарующий тропический ритм.

Залив Халонг, давно знакомая миру визитная карточка Вьетнама, продолжает подтверждать свой статус, предлагая незабываемые впечатления как отечественным, так и зарубежным туристам. Прославленный нефритово-зелеными водами, обнимающими взмывающие ввысь известняковые утесы, Халонг запоминается как один из самых впечатляющих природных пейзажей региона.

Дальше в море архипелаг Кондао предстает словно отдельный мир, сохранивший первозданное спокойствие и нетронутую красоту. Одной из его главных достопримечательностей является национальный парк с богатой и разнообразной экосистемой флоры и фауны, что делает его идеальным убежищем для тех, кто хочет по-настоящему погрузиться в природу.

Двигаясь дальше на юг, Фукуок предлагает свой особый ритм: протяженные полосы белого песка, прозрачная голубая вода, а также сочетание роскошных курортов и современных развлекательных комплексов создают идеальные условия для отдыха и восстановления сил - вдали от городской суеты.