НОВОСТИ
Вьетнам становится одним из ведущих экономических центров Юго–Восточной Азии
Профессор сказал, что Вьетнам мог бы достичь своих целей, если бы уделял больше внимания привлечению иностранных инвестиций и экспортной деятельности – двум ключевым факторам экономического роста.
Страна добилась значительных успехов в переходе к ориентированной на экспорт экономике, продемонстрировав высокие показатели в производстве текстиля и мобильных телефонов. Однако, поскольку другие страны придерживаются аналогичных стратегий, Вьетнам предпринял дальнейшие шаги по укреплению своей конкурентоспособности, включая развитие цепочки создания стоимости, содействие технологическому обновлению и сотрудничество с иностранными фирмами в области подготовки кадров.
Поскольку стратегическим приоритетом остается предотвращение попадания в ловушку среднего дохода, Вьетнам уделяет особое внимание повышению конкурентоспособности, диверсификации своей экономики, развитию высококачественных человеческих ресурсов, стимулированию инноваций и защите окружающей среды. Конечная цель состоит в том, чтобы перейти от экономики, основанной на низких затратах и использовании рабочей силы, к отраслям с более высокой добавленной стоимостью и современным технологиям. Профессор отметил, что Вьетнам был хорошо подготовлен к этому переходу.
Что касается перехода на двухуровневую модель местной администрации с 1 июля, Карл Тайер назвал это историческим стратегическим шагом, который помогает стране более эффективно и оперативно использовать свои ресурсы для достижения поставленных целей.
Будучи активным и ответственным членом АСЕАН, Вьетнам, обладающий все более богатыми ресурсами, также обладает потенциалом для ускорения роста во всем блоке и уверенно берет на себя руководящую роль в АСЕАН, добавил Карл Тайер.
Заглядывая в будущее, Карл Тайер посоветовал, что, хотя во Вьетнаме наблюдается значительный экономический рост, стране следует сохранять бдительность в отношении глобальной экономической и торговой неопределенности, учитывая ее глубокую интеграцию в мировую экономику.
За последние 80 лет Вьетнам провел масштабные экономические реформы, включая улучшение положения на внутреннем рынке, повышение нормы сбережений, стимулирование потребления и расширение экспортных рынков. Однако долгосрочный успех требует дальнейшей диверсификации рынков в сочетании с гибкостью в реагировании на неожиданные и быстрые изменения в глобальной политике, добавил он.