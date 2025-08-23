Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнам становится одним из ведущих экономических центров Юго–Восточной Азии

По словам почетного профессора Карла Тайера из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия), Вьетнам укрепил свои позиции в качестве одной из самых быстрорастущих экономик Юго-Восточной Азии после восьми десятилетий национального развития. В недавнем интервью корреспондентам Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в Сиднее в преддверии 80-летия Национального праздника (2 сентября) Карл Тайер, известный специалист по Вьетнаму, рассказал об устойчивом экономическом росте страны после “Доймой” (обновления). Несмотря на то, что пандемия COVID-19 создала серьезные проблемы, экономика быстро восстановилась, обеспечив рост ВВП на 5,3% в 2023 году, а затем ускорившись почти до 7,1% в 2024 году. В этом году правительство Вьетнама ожидает экономического роста на 8% и ожидает, что в последующие годы темпы роста будут выражаться двузначными цифрами.

Профессор сказал, что Вьетнам мог бы достичь своих целей, если бы уделял больше внимания привлечению иностранных инвестиций и экспортной деятельности – двум ключевым факторам экономического роста.

Страна добилась значительных успехов в переходе к ориентированной на экспорт экономике, продемонстрировав высокие показатели в производстве текстиля и мобильных телефонов. Однако, поскольку другие страны придерживаются аналогичных стратегий, Вьетнам предпринял дальнейшие шаги по укреплению своей конкурентоспособности, включая развитие цепочки создания стоимости, содействие технологическому обновлению и сотрудничество с иностранными фирмами в области подготовки кадров.

Поскольку стратегическим приоритетом остается предотвращение попадания в ловушку среднего дохода, Вьетнам уделяет особое внимание повышению конкурентоспособности, диверсификации своей экономики, развитию высококачественных человеческих ресурсов, стимулированию инноваций и защите окружающей среды. Конечная цель состоит в том, чтобы перейти от экономики, основанной на низких затратах и использовании рабочей силы, к отраслям с более высокой добавленной стоимостью и современным технологиям. Профессор отметил, что Вьетнам был хорошо подготовлен к этому переходу.

Что касается перехода на двухуровневую модель местной администрации с 1 июля, Карл Тайер назвал это историческим стратегическим шагом, который помогает стране более эффективно и оперативно использовать свои ресурсы для достижения поставленных целей.

Будучи активным и ответственным членом АСЕАН, Вьетнам, обладающий все более богатыми ресурсами, также обладает потенциалом для ускорения роста во всем блоке и уверенно берет на себя руководящую роль в АСЕАН, добавил Карл Тайер.

Заглядывая в будущее, Карл Тайер посоветовал, что, хотя во Вьетнаме наблюдается значительный экономический рост, стране следует сохранять бдительность в отношении глобальной экономической и торговой неопределенности, учитывая ее глубокую интеграцию в мировую экономику.

За последние 80 лет Вьетнам провел масштабные экономические реформы, включая улучшение положения на внутреннем рынке, повышение нормы сбережений, стимулирование потребления и расширение экспортных рынков. Однако долгосрочный успех требует дальнейшей диверсификации рынков в сочетании с гибкостью в реагировании на неожиданные и быстрые изменения в глобальной политике, добавил он.

ВИА/ИЖВ

