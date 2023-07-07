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Вьетнам становится новой туристической точкой Юго-Восточной Азии
В статье цитируется отчет Google Destination Insights, в котором говорится, что Вьетнам был 7-м самым популярным направлением с марта по июнь этого года и единственной страной в Юго-Восточной Азии в топ-20.
Бобби Нгуен, председатель туристического агентства Rustic Hospitality Group, сказал, что рост исходит в основном от китайских, индийских и корейских туристов. «Китай вновь открыл выездной рынок во Вьетнам, а индийский рынок вырос с 2022 года», — цитирует его статья.
Нгуен добавил, что использование социальных сетей и влияние крупных туристических групп также способствовали международной популярности Вьетнама.
Автор также отметил новую визовую политику вьетнамского правительства для иностранных гостей, прибывающих во Вьетнам 15 до 45 дней для отдельных стран. Изменения вступят в силу 15 августа.
Гэри Бауэрман, аналитик по туризму из Куала-Лумпура, сказал, что изменения в визах подстегнут туристический сектор. «Он набирает обороты, и в течение следующих шести месяцев вы увидите увеличение числа путешественников во Вьетнам. Я думаю, что это будет очень сильно, и вы увидите рост, особенно теперь, когда китайский рынок вернулся», — сказал он.
По словам Бауэрмана, одним из преимуществ Вьетнама является то, что это менее известное направление, которое предлагает как возможности для туризма, так и возможности для бизнеса.