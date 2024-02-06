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Вьетнам становится крупнейшим импортером аргентинской сельскохозяйственной продукции
Что касается двусторонней торговли, то Вьетнам занял седьмое место среди крупнейших торговых партнеров латиноамериканской страны в этом году.
В прошлом году третья по величине экономика Латинской Америки экспортировала почти 56 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 37 млн тонн или 40% меньше, чем в 2022 году, и стало самым низким показателем с 2009 года, в основном из-за сильной и продолжительной засухи. В 2019 году Аргентина установила рекордный объем экспорта этих товаров - 100,5 млн тонн.
Примерно 50% объема зерна, продуктов его переработки и масла из семян, произведенных в Аргентине, продается в азиатские страны.
Урожай зерновых в Аргентине в 2022-2023 годах составил всего 83,4 млн тонн, снизившись на 38%.
В этом году, благодаря благоприятным климатическим условиям и обильным дождям, Аргентина ожидает увеличения производства зерна для урожая 2023-2024 годов, при этом ожидается, что производство кукурузы достигнет рекордного уровня в 59 миллионов тонн.
Аргентина остается одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров сои, кукурузы и пшеницы.