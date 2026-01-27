Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнам становится ключевым экспортным рынком Республики Корея в АСЕАН

Представитель Министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея отметил, что в условиях нестабильной международной торговой среды Вьетнам является ключевым рынком в рамках АСЕАН для диверсификации экспортных направлений Республики Корея и снижения зависимости от рынков США и Китая.
14-я сессия Совместной комиссии по сотрудничеству в области торговли, промышленности и энергетики и 8-я сессия Совместной комиссии по реализации Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Республикой Корея (VKFTA). Фото: ВИА

Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея и Корейская ассоциация международной торговли 26 января опубликовали данные, согласно которым объём экспорта Республики Корея во Вьетнам в 2025 году достиг 62,8 млрд долларов США, увеличившись на 7,6 % по сравнению с 2024 годом.

Представитель Министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея отметил, что в условиях нестабильной международной торговой среды Вьетнам является ключевым рынком в рамках АСЕАН для диверсификации экспортных направлений Республики Корея и снижения зависимости от рынков США и Китая. Правительство Республики Корея подтвердило готовность и далее поддерживать развитие двусторонней торговли на взаимовыгодной основе не только в сфере полупроводников, но и в сегменте потребительских товаров, пользующихся высоким спросом.

С момента установления дипломатических отношений в 1992 году объёмы торговли между Республикой Корея и Вьетнамом продемонстрировали стремительный рост. Ассортимент товаров эволюционировал от трудоёмкой продукции, такой как текстиль и швейные изделия, к продукции с высокой добавленной стоимостью, включая полупроводники и оборудование беспроводной связи.

Особенно заметный рост был зафиксирован после подписания Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Республикой Корея (VKFTA), в результате чего объём двустороннего товарооборота увеличился в три раза. Структура торговли между двумя странами носит взаимодополняющий характер: Республика Корея инвестирует во Вьетнам, экспортирует промежуточные товары для производственных предприятий во Вьетнаме, после чего Вьетнам поставляет готовую продукцию обратно на корейский рынок.

Кроме того, благодаря влиянию корейской волны «Халлю» экспорт товаров, связанных с индустрией красоты и продуктами питания, также продемонстрировал впечатляющие темпы роста. Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на Отчёт об анализе тенденций экспорта и импорта за период 2021–2025 годов Министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея сообщили, что экспорт Республики Корея в Китай за последние пять лет сократился на 19,7 %.

По данным Корейского института промышленной экономики и торговли, снижение экспорта в Китай может быть обусловлено переносом производственных мощностей компаний из этой страны в США или государства Юго-Восточной Азии.

ИЖВ/ВИА

