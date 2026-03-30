Вьетнам становится всё более привлекательным направлением для туристов из Филиппин

Туристы из Вьетнама и зарубежных стран в Хойане. (Фото: ВИА)

По данным Центра туристической информации (Национального управления по туризму Вьетнама), после пандемии Covid-19 поток туристов из Филиппин во Вьетнам восстановился и демонстрирует впечатляющий рост. Туристы из Филиппин особенно предпочитают такие направления, как Дананг, Сапа, Фукуок, Нячанг, а также традиционную вьетнамскую кухню.

Глава Национального управления по туризму Вьетнама Нгуен Чунг Кхань отметил, что Вьетнам и Филиппины имеют много сходств в туристических ресурсах, природных условиях и культуре, а также расположены в регионе Юго-Восточной Азии, что создаёт благоприятные условия для совместного развития туристического продукта и привлечения туристов.



Кроме того, расширение прямых авиамаршрутов между крупными городами двух стран со стороны авиакомпаний способствует значительному росту туристического потока.

В обратном направлении поток туристов из Вьетнама в Филиппины остаётся нестабильным и подвержен колебаниям, даже демонстрируя тенденцию к снижению в последнее время. Это частично обусловлено усиливающейся конкуренцией между туристическими направлениями в регионе.



Сторонам необходимо активизировать более тесную координацию в продвижении туризма, обмене рыночной информацией, разработке подходящих туристических продуктов и создании благоприятных условий для туристов. В то же время Филиппинам следует активнее расширять своё присутствие на вьетнамском рынке.



Посол Филиппин во Вьетнаме Франсиско Ноэль Р. Фернандес III сообщил, что в настоящее время филиппинские авиакомпании активно реализуют ряд инициатив по привлечению туристов. Филиппины также рассматривают возможность открытия туристического представительства во Вьетнаме для усиления присутствия и продвижения сотрудничества.



Туристическое сотрудничество между двумя странами было установлено давно и продолжает укрепляться. В 2026 году Филиппины в порядке ротации принимают Форум туризма АСЕАН (ATF). Туристическая отрасль Вьетнама активно участвует в данном мероприятии.



В настоящее время Программа сотрудничества в сфере туризма между Вьетнамом и Филиппинами на период 2026–2029 годов находится на стадии завершения и, как ожидается, будет вскоре подписана, создав важную правовую основу для реализации конкретных мероприятий и стимулирования двустороннего туристического обмена.