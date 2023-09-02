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Вьетнам становится все более важным партнером международного сообщества
Направляя свои наилучшие пожелания руководству и народу Вьетнама по случаю Национального дня (2 сентября), посол Сингапура Джая Ратнам сказал, что мир высоко ценит страну за ее твердые принципы и высокое чувство международной ответственности. Она завоевала доверие и признание международного сообщества.
Мировой авторитет Вьетнама отражается в его позициях и ролях, которые он занимает на региональных и международных форумах, особенно в ООН.
Все это свидетельствует о доверии и уважении к Вьетнаму со стороны других стран, отметил он, выразив уверенность в том, что он и впредь будет добиваться новых успехов на лидирующих позициях в регионе и мире.
Высоко оценивая постоянно растущую роль Вьетнама на международной арене, посол Канады Шон Стайл отметил, что этому способствует экономический рост страны, который является одним из самых высоких в регионе и, возможно, в мире.
Дипломат сказал, что Вьетнам скоро станет не только производственной базой, но и инновационной, и что потребители будут покупать не только продукцию, произведенную во Вьетнаме, но и изобретенную во Вьетнаме.
Будущее Вьетнама светлое, и он все больше демонстрирует свою лидирующую роль в регионе и мире. По словам Стайла, для такого партнера, как Канада, возможности Вьетнама безграничны.
Между тем, Постоянный координатор ООН во Вьетнаме Полин Тамезис подтвердила, что ООН верит в то, что для Вьетнама вызовы могут превратиться в возможности для перехода к более устойчивой, инклюзивной и жизнеспособной модели социально-экономического развития, в которой никто не останется в стороне.
Высоко оценивая обязательства и действия правительства Вьетнама по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) во Вьетнаме Рамла Халиди отметила, что страна взяла на себя обязательства по обеспечению устойчивого развития.
Такие факторы, как пандемия COVID-19, конфликт на Украине и некоторые другие кризисы, усилили трудности на пути реализации ЦУР, однако Вьетнам добился впечатляющего прогресса в достижении многих целей.
По индексу ЦУР он занял 51-е место среди 165 стран. Значительные успехи были достигнуты по пяти из 17 ЦУР, включая образование, сокращение бедности и доступ к чистой воде, отметила она.
Халиди считает Вьетнам образцом борьбы с бедностью, осуществленной за особенно короткий период времени, и полагает, что многие страны будут присматриваться к Вьетнаму, чтобы извлечь из этого уроки.
Она принесла поздравления и выразила надежду, что ПРООН продолжит сотрудничество с правительством Вьетнама в решении оставшихся задач ЦУР и новых вызовов 21 века.