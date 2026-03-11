Вьетнам становится важным звеном в глобальной цепочке создания стоимости полупроводников

Общий вид заседания (Фото: ВИА)

По словам заместителя Премьер-министра, в последнее время министерства и ведомства активно и инициативно реализуют задачи и решения в рамках Стратегии развития полупроводниковой промышленности и Программы развития кадрового потенциала для полупроводниковой отрасли.

К настоящему времени многие ведущие мировые технологические корпорации инвестировали во Вьетнам и расширили здесь свою деятельность, сосредоточившись главным образом на этапах сборки, упаковки и тестирования полупроводниковых чипов.

Вьетнамские предприятия также постепенно включаются в глобальную цепочку создания стоимости, повышая свои возможности в области проектирования, производства и услуг в полупроводниковой сфере; начато строительство проекта завода по производству микросхем, реализуемого корпорацией Viettel.

В то же время, по словам заместителя Премьер-министра, несмотря на достигнутые результаты, развитие полупроводниковой промышленности всё ещё сталкивается со многими трудностями и вызовами, прежде всего в вопросах высококвалифицированных кадров, научно-исследовательского и опытно-конструкторского потенциала, технической инфраструктуры, механизмов и политики поддержки, а также степени участия отечественных предприятий в глобальной цепочке стоимости.

На заседании Руководящий комитет провёл обзор и оценку результатов выполнения поставленных задач, обсудил решения, направленные на дальнейшее ускорение, усиление и повышение эффективности развития экосистемы полупроводниковой промышленности во Вьетнаме, а также высказал мнения по плану деятельности на 2026 год.

Постоянный заместитель министра науки и технологий Ву Хай Куан сообщил, что Стратегией развития полупроводниковой промышленности Вьетнама до 2030 года с перспективой до 2050 года министерствам, ведомствам и местным органам власти поручено реализовать 38 проектов и задач. На данный момент 13 задач уже выполнены, 25 находятся в стадии реализации, и ни одна из них не отстаёт от графика. В целом задачи реализуются синхронно при участии всех министерств, ведомств, местных органов власти, организаций, предприятий и научно-образовательных учреждений.

В настоящее время в стране насчитывается 166 вузов, осуществляющих специализированную подготовку по направлениям, прямо или косвенно связанным с полупроводниковыми технологиями. По всей стране работают около 7 000 инженеров-проектировщиков, более 6 000 инженеров и свыше 10 000 технических специалистов в компаниях, занимающихся упаковкой и тестированием микросхем, а также производством полупроводниковых материалов и оборудования.