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Вьетнам станет региональным центром поставок K-Food в страны АСЕАН
Об этом сообщило 7 июля Министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельских районов Республики Корея по итогам выставки K-Food ASEAN 2026, проходившей в Ханое 2–3 июля. В настоящее время Вьетнам занимает четвёртое место среди экспортных рынков для южнокорейской сельскохозяйственной и пищевой продукции. По данным министерства, на фоне дальнейшего распространения «корейской волны» (Hallyu) спрос на корейские продукты питания во Вьетнаме продолжает быстро расти, что делает страну одним из ключевых рынков для расширения экспорта в государства АСЕАН.
Для повышения конкурентоспособности Республика Корея намерена ускорить модернизацию логистической системы во Вьетнаме. Ключевым элементом станет комплексный логистический центр в Ханое, введённый в эксплуатацию в июне этого года. Помимо обычных складских помещений, он оснащён оборудованием для глубокой заморозки и быстрого охлаждения, а также инфраструктурой холодовой цепи. Это позволяет сохранять качество свежей сельскохозяйственной продукции, включая клубнику, виноград и груши, а также продукции животноводства.
Кроме того, правительство Республики Корея расширит программу комплексной поддержки экспортного процесса (V-Express) в сочетании с программами содействия в сфере логистики и маркетинга, что позволит сократить расходы на импорт и транспортировку, а также активизировать продвижение продукции как в онлайн-формате, так и посредством очных маркетинговых мероприятий на рынке Вьетнама.
Ещё одним приоритетным направлением новой стратегии станет переход от модели продаж непосредственно потребителям (B2C) к развитию корпоративного сегмента (B2B). Согласно исследованию Министерства сельского хозяйства Республики Корея, во Вьетнаме быстро растёт спрос на готовые пищевые продукты, продукты быстрого приготовления, соусы по корейским рецептам и ингредиенты для приготовления блюд уличной кухни. В связи с этим Республика Корея намерена расширить поставки пищевых ингредиентов крупными партиями, а также различных видов соусов для ресторанов, сетей общественного питания и корпоративных столовых, не ограничиваясь, как прежде, исключительно каналами розничной торговли через супермаркеты.
Особое внимание Министерство сельского хозяйства Республики Корея уделило переговорам с сетью супермаркетов K-Mart, которая управляет более чем 150 магазинами во Вьетнаме. Стороны обсудили планы по использованию логистической и распределительной инфраструктуры компании для реализации совместных маркетинговых программ, а также по расширению цепочки поставок K-Food из Вьетнама на соседние рынки, прежде всего Камбоджи и Лаоса.
Сообщается, что в рамках выставки K-Food ASEAN 2026 45 южнокорейских экспортёров сельскохозяйственной и пищевой продукции провели встречи со 107 импортёрами из стран АСЕАН, по итогам которых были подписаны 46 меморандумов о взаимопонимании (MOВ) на общую сумму около 21 млн долларов США.
Большой интерес у посетителей вызвала и потребительская программа мероприятия. Наибольшей популярностью пользовались халяльная продукция, блюда корейской уличной кухни, свежие сельскохозяйственные продукты, а также интерактивная зона «Лапша на реке Хан».
Директор Департамента политики пищевой промышленности Министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельских районов Республики Корея Чон Гён Сок подчеркнул, что Вьетнам является ключевой базой для расширения экспорта южнокорейской свежей сельскохозяйственной продукции и пищевых ингредиентов. По его словам, Республика Корея продолжит использовать логистический центр в Ханое и распределительную сеть K-Mart для дальнейшего расширения цепочки поставок K-Food не только во Вьетнаме, но и на всём пространстве АСЕАН, прежде всего в Камбодже и Лаосе.