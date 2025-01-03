Вьетнам станет привлекательным направлением для инвесторов в полупроводниковой промышленности

Министр планирования и инвестиций Вьетнама Нгуен Чи Зунг, заместитель главы Национального руководящего комитета по развитию полупроводниковой промышленности, сообщил, что в ближайшее время, под непосредственным и решительным руководством правительства и премьер-министра, комитет продолжит прикладывать усилия для быстрого и своевременного решения трудностей и барьеров, чтобы помочь полупроводниковой промышленности стать движущей силой и новым прорывом, помогая Вьетнаму занять лидирующие позиции в новой эре. По словам министра Нгуен Чи Зунга, Министерство планирования и инвестиций тесно сотрудничало с членами комитета для реализации задач по продвижению полупроводниковой отрасли.

В условиях глобальной диверсификации цепочек поставок и усложняющейся геополитической ситуации в мире Вьетнам становится все более привлекательным местом для инвесторов в полупроводниковой промышленности благодаря таким факторам, как высококачественная рабочая сила с конкурентоспособными затратами, значительные инвестиции в инфраструктуру, все более открытая политика, а также высокая политическая решимость руководителей партии и государства, особенно с учетом внимания и решительного руководства премьер-министра. Важно отметить, что Министерство планирования и инвестиций уже работало с такими ведущими технологическими корпорациями, как Qualcomm, Google, Meta, LAM Research, Qorvo, AlChip и разработало конкретные планы по переносу цепочек поставок во Вьетнам, развитию исследовательских центров и расширению инвестиций, производства и бизнеса в стране. Некоторые местные власти, таких городов как Хошимин, Дананг, а также провинции Бакнинь, Бакжанг, Виньфук и Биньзыонг, активно развивают экосистему и человеческие ресурсы, привлекая инвестиции и международное сотрудничество для развития полупроводниковой промышленности.

«Министерство планирования и инвестиций отмечает, что инвесторы очень высоко оценивают инициативы Вьетнама по развитию полупроводниковой промышленности в последние годы. Многие предприятия выразили свою приверженность и подтвердили важность вьетнамского рынка, а также сообщили о своих планах расширять сотрудничество, инвестиции и бизнес во Вьетнаме в ближайшие годы», сообщил министр Нгуен Чи Зунг.

Для привлечения инвесторов в полупроводниковую отрасль Вьетнам предпринял ряд решительных шагов: был создан Национальный руководящий комитет по развитию полупроводниковой промышленности под руководством премьер-министра, а также приняты программа развития человеческих ресурсов и стратегия развития полупроводниковой промышленности, а также реализованы конкретные решения и меры.