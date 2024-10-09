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Вьетнам станет пилотным рынком углерода в 2025-2028 годах

Вьетнам будет эксплуатировать свой рынок углеродных кредитов на экспериментальной основе в течение 2025-2028 годов без каких-либо продаж иностранцам, а также правил обмена кредитами с региональными и глобальными рынками, - было отмечено на совещании в Ханое 7 октября.

Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха сделал акцент на бесперебойной работе внутренней биржи углеродных кредитов в отношении правовых норм, человеческих ресурсов и политических механизмов в этот период, возглавляя совещание по завершению проекта по созданию и развитию рынка углеродных кредитов во Вьетнаме.

В течение трех лет международные сделки осуществляться не будут, за исключением деятельности по обмену углеродными квотами в рамках международных соглашений, подчеркнул он. С 2029 года рынок будет полностью функционировать на всей территории страны, при этом будет изучена возможность связи с международными рынками.
Согласно проекту, рынок углерода, отвечающий требованиям, будет способствовать конкретизации целей по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) при низких затратах в соответствии с Национальными определяемыми вкладами (NDC), создавая новые финансовые потоки для сокращения выбросов ПГ, поддерживая зеленый переход и низкоэмиссионные технологии.

Это направлено на повышение конкурентоспособности вьетнамских компаний как на внутреннем, так и на международном рынке, развитие низкоуглеродной экономики и реагирование на изменение климата в направлении достижения цели «чистый ноль» к 2050 году.
В нем представлены пять групп задач и решений, касающихся товаров, продаваемых на рынке, участников рынка, обмена углеродными кредитами, функционирования рынка, а также повышения осведомленности и потенциала общественности.

Чан Хонг Ха отметил, что реализация проекта должна соответствовать международной практике, включая правовую систему, организацию консультаций с зарубежными партнерами и необходимые условия для соединения внутреннего рынка с международным в будущем.
Он поручил Министерству финансов (МФ) тесно сотрудничать с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды (МПООС) и другими компетентными министерствами и секторами для тщательного анализа правовых документов по созданию, функционированию, управлению и надзору за внутренним углеродным рынком.

 

ИЖВ/ВИА

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