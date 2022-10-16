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НОВОСТИ

Вьетнам станет ведущим мировым центром информационных технологий

У Вьетнама есть потенциал стать ведущим мировым ИТ-центром благодаря своим качественным университетам, а также молодой и обученной рабочей силе, говорилось в недавней статье немецкоязычной деловой газеты Handelsblatt. У Вьетнама есть потенциал стать ведущим мировым ИТ-центром благодаря своим качественным университетам, а также молодой и обученной рабочей силе, говорилось в недавней статье немецкоязычной деловой газеты Handelsblatt.

В статье подчеркивается, что Вьетнам до сих пор добился успеха в секторе аппаратного обеспечения, поскольку здесь производится большая часть мобильных телефонов Samsung, iPad и Bluetooth-гарнитур Apple. Между тем, многие международные корпорации создали центры разработки или сотрудничают с поставщиками ИТ-услуг во Вьетнаме. Американская консалтинговая фирма A.T. Kearney регулярно включает эту страну Юго-Восточной Азии в 5 самых привлекательных направлений для ИТ-аутсорсинга.

В статье добавлено, что один из важнейших мировых центров разработки программного обеспечения Bosch находится в Хошимине. Гаур Даттатрея, генеральный директор Bosch Global Software Technologies Vietnam, которая наняла более 3.000 программистов, сказал, что Вьетнам является очень подходящим местом благодаря большому количеству молодых специалистов (в среднем 28 лет), которые хорошо обучены в высококачественных государственных и международных университетах.

Разработчики программного обеспечения во Вьетнаме также занимают лидирующие позиции в регионе. По данным приложения data и аналитической компании Data.ai, 7 из 20 наиболее часто загружаемых приложений в Юго-Восточной Азии родом из Вьетнама.

В статье также подчеркивается, что европейских клиентов, являющихся важной опорой вьетнамской промышленности, привлекает стоимость продукции. Многие немецкие клиенты говорят, что могут закрывать заказы у вьетнамских партнеров по цене на 10-20% ниже, чем у партнеров-конкурентов.

По словам Даттатрейи, более низкая стоимость не означает меньшую надежность. Он сказал, что во время бушующего периода COVID-19 многие виды деятельности во Вьетнаме были прерваны, но сотрудники были готовы работать удаленно, сводя к минимуму трудности и помогая Bosch выполнять все назначения по доставке продукции.

ВИА

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