Вьетнам стал ярким акцентом Ярмарки АСЕАН 2025 в Мексике

Мэр Истапалапе Алеида Алавес Руис подчеркнула богатую самобытность АСЕАН и её важную роль как партнёра Мексики.

Посол Вьетнама в Мексике Нгуен Ван Хай, председатель Комитета АСЕАН в Мексике, отметил, что АСЕАН всё более становится ключевым партнёром Мексики и Латинской Америки в торговле, инвестициях, культурном обмене и межрегиональном сотрудничестве.

Он добавил, что Вьетнам активно продвигает инициативы, направленные на укрепление взаимопонимания и создание возможностей для практического сотрудничества.

Посол подтвердил приверженность Вьетнама многосторонности, независимости и равноправному партнёрству между государствами.

Ана Карина Рохо Пиментель, председатель Парламентской группы дружбы «Мексика — Вьетнам», выразила впечатление гостеприимством Вьетнама, дисциплиной и сильным чувством общности у вьетнамцев.

В течение всего дня посольства Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Таиланда представили богатое культурное разнообразие Юго-Восточной Азии.

Выступление вьетнамских студентов было тепло встречено гостями мероприятия.