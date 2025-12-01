Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам стал ярким акцентом Ярмарки АСЕАН 2025 в Мексике

Комитет АСЕАН в Мексике 29 ноября открыл Ярмарку АСЕАН 2025 в Истапалапе — культурном центре Мехико. Мероприятие предложило местным жителям яркое путешествие по Юго-Восточной Азии, став одновременно фестивалем и мостом дружбы между сообществами.

Мэр Истапалапе Алеида Алавес Руис подчеркнула богатую самобытность АСЕАН и её важную роль как партнёра Мексики.

Посол Вьетнама в Мексике Нгуен Ван Хай, председатель Комитета АСЕАН в Мексике, отметил, что АСЕАН всё более становится ключевым партнёром Мексики и Латинской Америки в торговле, инвестициях, культурном обмене и межрегиональном сотрудничестве.

Он добавил, что Вьетнам активно продвигает инициативы, направленные на укрепление взаимопонимания и создание возможностей для практического сотрудничества.

Посол подтвердил приверженность Вьетнама многосторонности, независимости и равноправному партнёрству между государствами.

Ана Карина Рохо Пиментель, председатель Парламентской группы дружбы «Мексика — Вьетнам», выразила впечатление гостеприимством Вьетнама, дисциплиной и сильным чувством общности у вьетнамцев.

В течение всего дня посольства Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Таиланда представили богатое культурное разнообразие Юго-Восточной Азии.

Выступление вьетнамских студентов было тепло встречено гостями мероприятия.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам и Россия запускают совместную программу пересадки роговицы

Вьетнам и Россия запускают совместную программу пересадки роговицы

В Ханое подписано соглашение между больницей Хонг Нгок и российской Клиникой амбулаторной микрохирургии глаза, открывающее новый этап сотрудничества в области офтальмологии и внедрения современных технологий лечения заболеваний роговицы.
ПОДРОБНЕЕ

Top