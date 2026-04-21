Вьетнам стал самым привлекательным туристическим направлением в Юго-Восточной Азии в 2026 году

По данным Национального управления туризма Вьетнама (VNAT), доходы от туризма в стране стремительно росли на протяжении десятилетий, с 1,34 млрд донгов в 1990 году до 355 трлн донгов в 2010 году и достигли около 840 трлн донгов (примерно 40,6 млрд сингапурских долларов) в 2024 году. После пандемии COVID-19 Вьетнам стал самым быстро восстанавливающимся туристическим рынком в регионе, достигнув около 98% от уровня международного турпотока 2019 года.



Эксперты считают, что такие фундаментальные факторы, как стабильная политическая среда, качественная система образования и постоянно улучшающаяся инфраструктура, способствуют долгосрочному росту. По оценке Гарет Лезер, старшего экономиста по Азии компании Capital Economics а Лондоне, эти факторы позволяют Вьетнаму сохранять устойчивую динамику развития и укреплять позиции на региональной туристической карте.



В настоящее время Вьетнам привлекает иностранных туристов благодаря сочетанию богатого исторического наследия, разнообразных природных ландшафтов и доступных цен. Уличная культура, кухня, а также услуги в сфере здоровья и красоты по разумной стоимости всё больше привлекают молодую аудиторию из Сингапура и других стран региона. Надия Лим, 25-летний специалист по маркетингу в социальных сетях, посетила город Хошимин дважды всего за шесть месяцев. Она отметила: «Для сингапурцев это очень удобное направление для путешествий. Цены хорошие, и мне кажется, что людям здесь особенно нравится делать покупки и наслаждаться едой во Вьетнаме».



Перспективы роста туристической отрасли Вьетнама в ближайшие годы оцениваются как положительные. Правительство ставит цель принять около 50 млн иностранных туристов к 2030 году. Одновременно многие международные гостиничные группы расширяют свою деятельность во Вьетнаме. Представители отрасли отмечают, что страна сочетает растущий туристический спрос, повышение уровня жизни внутри страны и всё более удобную транспортную доступность.



Кроме того, продолжается реализация масштабных проектов, направленных на повышение потенциала обслуживания туристов. Многие международные корпорации сотрудничают в развитии курортов и гостиниц в ключевых направлениях, таких как Фукуок и Вунгтау, что способствует увеличению номерного фонда в ближайшие годы. В регионах с природными преимуществами, таких как Север и Центральная часть страны, также развивается направление оздоровительного туризма с участием международных гостиничных брендов, включая Melia Hotels International и Hilton Hotels & Resorts.



Этот спрос дополнительно стимулируется улучшением авиасообщения: открытие новых маршрутов повышает доступность для иностранных туристов. По данным VNAT, в 2025 году число туристов из Сингапура увеличилось на 15,5% по сравнению с предыдущим годом. Новые авиарейсы, запущенные в последние годы, также сыграли важную роль. В частности, бюджетная авиакомпания Scoot начала выполнять рейсы на Фукуок в декабре 2024 года, а затем в Нячанг, прибрежный город на юге Вьетнама, в ноябре 2025 года.



Однако сохраняются определённые риски. Эксперты предупреждают, что геополитическая напряжённость и колебания цен на энергоносители могут повлиять на рост мировой экономики и, соответственно, на туристический спрос. В условиях увеличения расходов туристы становятся более чувствительными к ценам, что может привести к сокращению туристических затрат.



Тем не менее общие перспективы туристической отрасли Вьетнама оцениваются как благоприятные. По данным VNAT, в первом квартале 2026 года страна зафиксировала самый высокий рост туризма - 6,76 млн иностранных посетителей, что на 12,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевые рынки, такие как Китай, Республика Корея и Тайвань (Китай), продолжают выступать основными драйверами спроса.