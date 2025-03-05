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Вьетнам стал одним из соавторов резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной 80-летию окончания Второй мировой войны

4 марта 2025 г, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН ) приняла резолюцию, посвященную 80-летию окончания Второй мировой войны, одним из соавторов которой выступил Вьетнам.

По словам корреспондента ВИA в ООН, в резолюции не только отмечается окончание мировой войны, которая принесла человечеству бесчисленные страдания и потери, но и подчеркивается, что это историческое событие создало предпосылки для создания ООН с целью предотвращения катастрофы войны для будущих поколений и установления принципов регулирования отношений между странами, способствуя процессу деколонизации.
Резолюция ООН также призывает страны прилагать усилия для решения проблем международного мира и безопасности, не угрожать силой или применять ее для нарушения независимости и территориальной целостности любой страны и разрешать все споры мирными средствами в соответствии с Уставом ООН.
Вьетнам является одним из основных соавторов резолюции и решительно поддерживает основное содержание этого документа.
Окончание Второй мировой войны в 1945 году стало важным поворотным моментом, открывшим благоприятную возможность для вьетнамского народа осуществить Великую Августовскую революцию, положив конец почти столетнему колониальному господству, превратив страну из полуколониальной феодальной страны в независимое государство, символ успеха и источник вдохновения и поддержки национально-освободительного движения и процесса деколонизации во всем мире, подтвердив неукротимый и стойкий дух вьетнамского народа, стремящегося к независимости, свободе и развитию.

ИЖВ/ВИА

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