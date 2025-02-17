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Вьетнам ставит перед собой трудные задачи по сохранению лидирующих позиций в легкой атлетике
Четкая дорожная карта для достижения успеха
В последние годы отдел легкой атлетики при Спортивном управлении Вьетнама и Федерация легкой атлетики Вьетнама регулярно оценивают результаты тренировок и международных соревнований. На основе этих оценок и при наличии достаточного бюджета вьетнамская легкая атлетика разработала долгосрочный план, подробно описывающий развитие этого вида спорта с 2025 по 2035 год, с перспективой до 2045 года.
Нгуен Мань Хунг, генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Вьетнама, объяснил, что обычно спортсмену требуется от 8 до 10 лет, чтобы развить свой первоначальный потенциал и выйти на соревнования высокого уровня. По этой причине 10-летний план подходит для долгосрочного развития спорта и позволяет сектору разработать комплексную и надежную стратегию оптимизации результатов.
Для успешной реализации этой стратегии вьетнамская легкая атлетика поставила перед собой четкие задачи, в том числе оставаться в тройке лидеров на Играх SEA в течение следующих пяти лет, постоянно занимая первые два места. В период с 2035 по 2045 год целью является завоевание первого и второго мест на Играх ЮВА.
На ASIAD 2030 года вьетнамские легкоатлеты планируют завоевать одну золотую медаль, две-три серебряные и одну бронзовую. К 2028 году цель состоит в том, чтобы два спортсмена выполнили квалификационный норматив для участия в Олимпийских играх. К 2034 году федерация ставит перед собой задачу завоевать две золотые, три-четыре серебряные и дополнительные бронзовые медали, а также занять 9-12 место в общекомандном зачете. К Олимпийским играм 2032 года планируется, что квалификацию пройдут от трех до четырех спортсменов.
Чтобы достичь этих целей, Vietnam Athletics сосредоточится на воспитании наиболее перспективных талантов страны, обеспечивая прочный фундамент для устойчивого успеха. Основу программы развития будут составлять национальная сборная, в которую ежегодно входят около 100 спортсменов, и национальная юниорская сборная, в которую ежегодно входят около 120 спортсменов, при поддержке квалифицированных тренеров.
По словам Нгуен Мань Хунга, план федерации также подчеркивает необходимость более эффективной организации тренировочных лагерей, а также создания более совершенных объектов, включая беговые дорожки и спортивные площадки в национальных центрах спортивной подготовки.
Кроме того, стратегия предусматривает инвестиции в передовые технологии, медицинские науки и оборудование национальных центров для улучшения отбора, подготовки и общего развития спортсменов. Эти инвестиции имеют решающее значение для эффективной реализации стратегии и достижения поставленных целей.
Поддержка национальных целей в области здравоохранения
Внедрение этой стратегии также дает возможность спортивному сектору в целом и легкой атлетике в частности внести свой вклад в достижение национальных целей в области здравоохранения. Цель заключается в том, чтобы 6-7 % населения регулярно занимались физической активностью, что является частью более широкой цели - 45 % населения должны активно участвовать в физических упражнениях. Стратегия также направлена на то, чтобы 90 % студентов, военнослужащих и других ключевых групп населения соответствовали стандартам физической подготовки.
Нгуен Мань Хунг отметил, что для реализации этих целей необходимо тесное сотрудничество с Министерством образования и профессиональной подготовки, чтобы побудить студентов к занятиям физической культурой вне обычных уроков физкультуры. Если местные отделы образования и университеты будут проводить мероприятия, это будет способствовать достижению цели регулярной физической активности, а также привлечет спонсоров и повысит осведомленность. Кроме того, местным отделам спорта и культуры необходимо сотрудничать с другими ведомствами для организации мероприятий, способствующих вовлечению в них широких масс населения.
Он подчеркнул, что для эффективной реализации стратегии необходимо согласование действий центральных и местных властей. Сотрудничество в области инвестиций в спорт, особенно в олимпийские виды спорта, наряду с улучшением инфраструктуры, условий для тренировок и благосостояния спортсменов, будет иметь решающее значение для привлечения и удержания лучших талантов, подчеркнул он.