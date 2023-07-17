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Вьетнам срочно реагирует на тайфун Талим

Во второй половине дня 17 июля директор Управления гражданской авиации Вьетнама Динь Вьет Тханг сообщил, что он только что подписал и направил Официальное письмо соответствующим подразделениям авиационной отрасли, чтобы они продолжали активно реагировать на тайфун № 1 (Талим). В письме говорится, что, по данным Центра авиационной метеорологии, погода в аэропортах опасна в указанные ниже временные рамки, поэтому Управление гражданской авиации Вьетнама запрашивает Северную администрацию аэропорта прекратить прием самолетов в/из аэропорта Нойбай с 11:00 до 20:00 18 июля, международного аэропорта Вандон с 9:00 до 19:00 18 июля, международного аэропорта Катби с 9:00 до 19:00 18 июля.

Управление гражданской авиации Вьетнама требует от авиакомпаний заблаговременно корректировать расписание полетов в наилучших возможных условиях, сдвигая расписание полетов вперед или назад от временных рамок, в течение которых прогнозируется плохая погода.

Тем временем авиакомпании продолжают корректировать планы полетов, в частности, 18 июля Vietnam Airlines отменит рейсы VN1184, VN1185, VN1173, VN1174 между Хошимином и Хайфон, VN1672, VN1673 между Данангом и Хайфоном, изменит графику некоторых других рейсов. Vietjet также объявила о корректировке рабочего плана некоторых рейсов в и из аэропортов в районе, пострадавшем от тайфуна 17 июля 2023 года.

По информации Национального центра гидрометеорологического прогнозирования и Центра метеооповещения, на 16:00 17 июля эпицентр тайфуна находится примерно на 20,8 градусах северной широты; 111,6 градуса восточной долготы, примерно в 400 км к юго-востоку от Монгкай (Куангнинь). Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 118-133 км/ч. Тайфкн Талим считается одним из сильных в последние годы.

18 июля Талим затронет Тонкинский залив и материк, но не затронет напрямую район Ханоя, в столице пройдет только гроза и дождь.

Глава отдела прогнозирования погоды Нгуен Ван Хыонг добавил, что в настоящее время из-за воздействия Эль-Ниньо количество штормов, действующих в Восточном море, а также затрагивающих материковую часть Вьетнама, меньше, чем в среднем за много лет. Однако, по статистике, в годы, затронутые Эль-Ниньо произойдут сильные тайфуны.

ВИА/ИЖВ

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