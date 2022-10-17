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Вьетнам среди 20 лучших мест для посещения в январе, предложенных Wanderlust
Согласно статье, Вьетнам, занимающий 8-е место в списке, как и его сосед Лаос, является беспроигрышным вариантом в январе. Погода такая же приятная, сухая и солнечная – с небольшими различиями между севером и югом. Толпы туристов еще не прибыли после Рождества, так что у вас есть шанс изучить эту сверхпопулярную страну в относительном спокойствии.
«Вам никогда не наскучат разнообразные города Вьетнама: Хойан, Ханой, Хошимин и Хюэ - идеальный город для любителей велоспорта», - говорится в статье.
Отмечается, что естественная красота во Вьетнаме видна на каждом шагу. В стране расположена бухта Халонг и менее известная бухта Ланха, до которых можно добраться с острова Катба, и одна из самых больших пещер в мире Шондонг.
В верхней части списка Wanderlust находится Норвегия, за ней следуют Мале (Мальдивы) и Лос-Анджелес (США), Словения, Барбадос, Лаос и река Меконг, Никарагуа, Гондурас и Сальвадор.
После Вьетнама на 8-м месте журнал предлагает отправиться в Горную страну Шри-Ланки, Панаму, понаблюдать за птенцами пингвинов в Антарктиде, познакомиться с арами в Тамбопате (Перу), проследить за птицами в Великобритании, увидеть евразийских рысей в Польше, восхититься антилопами гну в Танзании, насладиться Международным фестивалем воздушных змеев в Гуджарате (Индия), Up Helly Aa в Леруике (Шотландия), фестивалем снега Кируна в Швеции и провести канун Нового года в Сиднее, Австралия.