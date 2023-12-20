НОВОСТИ
Вьетнам среди стран с высокими темпами экономического роста за последние 10 лет
В статье говорится, что при средних темпах роста реального ВВП в 6,1 % в период с 2012 по 2022 год Вьетнам вошел в число стран с высокими темпами экономического роста. Сельскохозяйственный сектор оказывает значительную поддержку экономике, внося свой вклад в ВВП, а также обеспечивая занятость.
В 2022 году объем экспорта cельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции Вьетнама впервые достиг 53,22 млрд долларов США, увеличившись на 9,3% по сравнению с предыдущим годом. В результате положительное сальдо торгового баланса сельскохозяйственного сектора составило 8,5 млрд долларов США, что составляет более 75 % от общего положительного сальдо торгового баланса экономики.
В статье также приводится статистика Вьетнама, согласно которой США остаются крупнейшим рынком сбыта вьетнамской cельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции с импортным оборотом в 13,3 миллиарда долларов США, что составляет 25 % от общего объема экспорта этой продукции. За ними следуют Китай - более 10 миллиардов долларов США (18,9%), Япония - 4,2 миллиарда долларов США (7,9%) и Республика Корея - 2,5 миллиарда долларов США (4,7%).
В разрезе континентов на Азию пришлось 44,7 % экспорта, на Америку - 27,4 %, на Европу - 11,3 %, на Океанию - 1,7 % и на Африку - 1,7 %.
В пятерку стран с самыми высокими темпами экономического роста за 10 лет вошли Гайана (Южная Америка) - почти 15%, Ирландия (Европа) - более 9%, Эфиопия (Африка) - 8,43%, Таджикистан (Центральная Азия) - более 7% и Кот-д'Ивуар (Западная Африка) - более 6,8%, говорится в сообщении.