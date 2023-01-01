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Вьетнам среди лучших направлений для тайских туристов во время новогодних праздников
Тайский чиновник сказал, что число тайских туристов, посещающих иностранные туристические объекты, растет, поскольку многие популярные направления вновь открываются без ограничений, добавив, что более слабая валюта в этих странах по сравнению с тайским батом также поддерживает рынок выездного туризма.
Он отметил, что основными направлениями для тайских туристов в новогодний период являются Япония, Республика Корея, Вьетнам, Сингапур и Лаос, добавив, что растущее число рейсов в эти места также помогло расширить рынок выезда в этом месяце.
По статистике ТАТ, в октябре и ноябре этого года до 28.000 тайских туристов ежедневно совершали вылеты за границу. Это число немного увеличилось до 28.800 в день в период с 1 по 20 декабря. Прогнозируется, что пиковое время будет с 21 по 31 декабря, около 33.400 в день.
Ссылаясь на данные booking.com, Ютасак заявил, что в этом месяце тайские туристы забронировали больше отелей в азиатских направлениях.