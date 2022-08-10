Вьетнам среди лучших мест для отдыха в Азии: австралийский журнал о путешествиях

Роскошный отель FLC Quy Nhon. Фото: flc.vn

Австралийский журнал Traveler включил Вьетнам в число 8 «лучших мест для отдыха в Азии».

Он рекомендовал декабрь-март, когда погода «приятная», как идеальное время для посещения длинных песчаных пляжей Вьетнама.

Он особенно рекомендовал Куиньон, пляжный курортный город на южно-центральном побережье. «Долгое время являвшийся стабильным внутренним направлением, красивый пляж Куиньон приобрел славу среди хипстеров и считается следующим Данангом».

Журнал также советовал туристам исследовать Ниньбинь, известный прогулками на катамаране по известняковым карстам и рисовым полям.

В Центральном нагорье Далат, летнее убежище французов в колониальный период, хорошо известен такими приключенческими видами спорта, как трекинг, катание на горных велосипедах и рафтинг.

Менее известным направлением на северо-западе, которое нельзя пропустить, является Дьенбьенфу, который когда-то был главным полем битвы во время войны. «Провинция развивает экотуризм и предлагает проживание в семьях коренных жителей среди потрясающих лесных пейзажей и культуры хмонгов».

Другими направлениями в списке являются Таиланд, Индия, Республика Корея, Сингапур, Индонезия, Малайзия и Филиппины.

Вьетнам разрешил въезд без карантина с 15 марта и снял большинство ограничений COVID-19, за исключением страхового покрытия от COVID-19.



