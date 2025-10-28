Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнам способствует развитию цифровой экономики и продовольственной безопасности АСЕАН

Вклад и предложения Вьетнама тесно соотносятся с актуальными экономическими вопросами, определяющими повестку 47-го саммита АСЕАН, включая продвижение более глубокой интеграции в направлении устойчивого развития и построения цифровой экономики, заявил доктор Зокхри Идрис, старший аналитик по международным отношениям Университета Малайи.
  Доктор Зокхри Идрис, старший аналитик по международным отношениям Университета Малайи. Фото: ВИА  
В интервью корреспонденту Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в Куала-Лумпуре Зокхри отметил, что Вьетнам всё больше рассматривается как сильный потенциальный драйвер в рамках Экономического сообщества АСЕАН (AEC) благодаря своей высокой конкурентоспособности в производстве и переработке.

По словам эксперта, с момента присоединения к объединению Вьетнам играет активную роль, предоставляя как трудовые ресурсы, так и экономические зоны, которые создают условия для процветания предприятий стран АСЕАН. Быстрый экономический рост страны, особенно её конкурентоспособность в таких высокоиндустриализированных секторах, как текстильная промышленность и обрабатывающее производство, приносит значительный вклад в процесс экономической интеграции региона.

По словам учёного, одной из актуальных задач для Вьетнама в настоящее время является обеспечение устойчивого роста ВВП при одновременной необходимости учитывать тарифные барьеры со стороны США. Зокхри выразил надежду, что за счёт дальнейшего углубления экономической интеграции сотрудничество в области цепочек поставок между АСЕАН и Вьетнамом может быть укреплено, что принесёт взаимную выгоду всем сторонам.

Он также подчеркнул, что Вьетнам реализует ряд стратегических экономических политик, сосредоточенных на развитии высоких технологий, привлечении инвестиций, переходе к чистой энергетике, росте цифровой экономики, образовании и подготовке высококвалифицированных человеческих ресурсов. По его словам, эти стратегии могут придать значительный импульс реализации Видения АСЕАН–2045, если будут согласованы с траекториями развития других экономик региона.

В сфере сельского хозяйства, отметил эксперт, Вьетнам активно продвигает региональное сотрудничество, уделяя особое внимание передаче и применению технологий. Готовность страны внедрять практики «умного земледелия» сыграет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности АСЕАН и снижении рисков возможных серьёзных кризисов в будущем.

ВИА/ИЖВ

