Вьетнам способствует развитию цифровой экономики и продовольственной безопасности АСЕАН
По словам эксперта, с момента присоединения к объединению Вьетнам играет активную роль, предоставляя как трудовые ресурсы, так и экономические зоны, которые создают условия для процветания предприятий стран АСЕАН. Быстрый экономический рост страны, особенно её конкурентоспособность в таких высокоиндустриализированных секторах, как текстильная промышленность и обрабатывающее производство, приносит значительный вклад в процесс экономической интеграции региона.
По словам учёного, одной из актуальных задач для Вьетнама в настоящее время является обеспечение устойчивого роста ВВП при одновременной необходимости учитывать тарифные барьеры со стороны США. Зокхри выразил надежду, что за счёт дальнейшего углубления экономической интеграции сотрудничество в области цепочек поставок между АСЕАН и Вьетнамом может быть укреплено, что принесёт взаимную выгоду всем сторонам.
Он также подчеркнул, что Вьетнам реализует ряд стратегических экономических политик, сосредоточенных на развитии высоких технологий, привлечении инвестиций, переходе к чистой энергетике, росте цифровой экономики, образовании и подготовке высококвалифицированных человеческих ресурсов. По его словам, эти стратегии могут придать значительный импульс реализации Видения АСЕАН–2045, если будут согласованы с траекториями развития других экономик региона.
В сфере сельского хозяйства, отметил эксперт, Вьетнам активно продвигает региональное сотрудничество, уделяя особое внимание передаче и применению технологий. Готовность страны внедрять практики «умного земледелия» сыграет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности АСЕАН и снижении рисков возможных серьёзных кризисов в будущем.