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Вьетнам способствует продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин
Выступая на дискуссионной сессии, посол Нгуен Фыонг Ча, временный поверенный в делах Постоянного представительства Вьетнама при Организации Объединенных Наций, подчеркнула приверженность Вьетнама содействию улучшению положения женщин. Это обязательство естественно сформировано из роли и большого вклада вьетнамских женщин в дело за независимость и развития страны.
Посол также выразила гордость за то, что сегодня во Вьетнаме есть женщины-военнослужащие, которые участвуют в миротворческих операциях ООН, и пожелала, чтобы женщинам было легче участвовать в миссиях ООН.
Оценивая роль и уникальные способности женщин в продвижении миролюбивых и культурных ценностей, особенно в предотвращении и разрешении конфликтов и миростроительстве, Вьетнам вносит активный вклад в повестку ООН по вопросам женщин, мира и безопасности, особенно в периоды выполнения полномочий непостоянного члена Совета Безопасности ООН.
Исходя из этого, посол призвала к расширению участия женщин в миростроительных и переговорных процессах, обмену опытом и полезными уроками в этой области.
Странам также необходимо обеспечивать и поощрять полное, равноправное и значимое участие на различных уровнях женщин путем учета прав женщин в рамках национальной политики.
Вьетнам подтверждает свою приверженность содействию совместным усилиям международного сообщества по продвижению повестки дня «Женщины, мир и безопасность».
Повестка дня «Женщины, мир и безопасность» (ЖМБ) была впервые включена в повестку дня Совета Безопасности в 2000 году с принятием резолюции 1325 Совета Безопасности. Эта резолюция является юридическим документом Совета Безопасности, призывающим конфликтующие стороны не допускать нарушений прав женщин и поддерживать участие женщин в мирных переговорах и постконфликтном восстановлении.