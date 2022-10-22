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НОВОСТИ

Вьетнам способствует продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин

Посол призвала к расширению участия женщин в миростроительных и переговорных процессах, обмену опытом и полезными уроками в этой области. По сообщению корреспондента ВИА Нью-Йорке, 20 октября в Совете Безопасности ООН под председательством Республики Габон — председателя Совета Безопасности ООН в октябре 2022 года - состоялась открытая дискуссия по теме «Поощрение уверенности женщин в своих силах и лидерстве как путь к миру для регионов, пострадавших от вооруженных групп».

Выступая на дискуссионной сессии, посол Нгуен Фыонг Ча, временный поверенный в делах Постоянного представительства Вьетнама при Организации Объединенных Наций, подчеркнула приверженность Вьетнама содействию улучшению положения женщин. Это обязательство естественно сформировано из роли и большого вклада вьетнамских женщин в дело за независимость и развития страны.

Посол также выразила гордость за то, что сегодня во Вьетнаме есть женщины-военнослужащие, которые участвуют в миротворческих операциях ООН, и пожелала, чтобы женщинам было легче участвовать в миссиях ООН.

Оценивая роль и уникальные способности женщин в продвижении миролюбивых и культурных ценностей, особенно в предотвращении и разрешении конфликтов и миростроительстве, Вьетнам вносит активный вклад в повестку ООН по вопросам женщин, мира и безопасности, особенно в периоды выполнения полномочий непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Исходя из этого, посол призвала к расширению участия женщин в миростроительных и переговорных процессах, обмену опытом и полезными уроками в этой области.

Странам также необходимо обеспечивать и поощрять полное, равноправное и значимое участие на различных уровнях женщин путем учета прав женщин в рамках национальной политики.

Вьетнам подтверждает свою приверженность содействию совместным усилиям международного сообщества по продвижению повестки дня «Женщины, мир и безопасность».

Повестка дня «Женщины, мир и безопасность» (ЖМБ) была впервые включена в повестку дня Совета Безопасности в 2000 году с принятием резолюции 1325 Совета Безопасности. Эта резолюция является юридическим документом Совета Безопасности, призывающим конфликтующие стороны не допускать нарушений прав женщин и поддерживать участие женщин в мирных переговорах и постконфликтном восстановлении.

ВИА

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