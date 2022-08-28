Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам способствует повышению роли ДНЯО в обеспечении глобальной безопасности

Днем 27 августа (по ханойскому времени) в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке (США) завершилась 10-я Конференция по обзору Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
  Общий вид одной конференции. Фото: AFP/VNA  

Делегация Вьетнама во главе с Замминистра иностранных дел Вьетнама Ха Ким Нгоком подчеркнула последовательную позицию Вьетнама, которая заключается в том, что Вьетнам выступает за полное ядерное разоружение, против распространения ядерного оружия и за защиту права на использование ядерных технологий в мирных целях. Вьетнам также призвал международное сообщество приложить все усилия для решения общих ядерных угроз.

Делегация Вьетнама приняла участие в совместном выступлении со странами по вопросам, вызывающим международный интерес, в том числе повышение роли Договора о запрещении ядерного оружия. В качестве зампредседателя конференции Вьетнам вместе с другими странами активно управлял общей работой конференции. Делегация Вьетнама также тесно сотрудничала со странами АСЕАН и странами Движения неприсоединения для продвижения приоритетов АСЕАН и Движения неприсоединения, в частности зоны, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии.

В течение 4-недельной конференции страны-члены ДНЯО провели совместные и углубленные обсуждения в 3 основных комитетах и подкомитетах. Многие важные вопросы продолжают обсуждаться. Страны-участницы Договора о запрещении ядерного оружия также высоко оценивают вступление договора в силу с 2021 года, а также его взаимную ценность для ДНЯО.


Нянзан/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Зеленое, комплексное и устойчивое развитие срединных и горных районов северной части страны

Зеленое, комплексное и устойчивое развитие срединных и горных районов северной части страны

В первой половине дня 27 августа в г. Лаокай под председательством Премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня состоялась конференция по реализации Программы действий по выполнению Резолюции Политбюро № 11-NQ/TW от 10 февраля 2022 г. о направлениях социально-экономического развития, обеспечения обороны и безопасности в срединных и горных районах северной части страны на период до 2030 г. с видением до 2045 г., а также по продвижению инвестиций в районах на тему «Потенциал – Возможности – Сотрудничество для развития».
ПОДРОБНЕЕ

Top