Вьетнам способствует повышению роли ДНЯО в обеспечении глобальной безопасности

Общий вид одной конференции. Фото: AFP/VNA

Делегация Вьетнама во главе с Замминистра иностранных дел Вьетнама Ха Ким Нгоком подчеркнула последовательную позицию Вьетнама, которая заключается в том, что Вьетнам выступает за полное ядерное разоружение, против распространения ядерного оружия и за защиту права на использование ядерных технологий в мирных целях. Вьетнам также призвал международное сообщество приложить все усилия для решения общих ядерных угроз.

Делегация Вьетнама приняла участие в совместном выступлении со странами по вопросам, вызывающим международный интерес, в том числе повышение роли Договора о запрещении ядерного оружия. В качестве зампредседателя конференции Вьетнам вместе с другими странами активно управлял общей работой конференции. Делегация Вьетнама также тесно сотрудничала со странами АСЕАН и странами Движения неприсоединения для продвижения приоритетов АСЕАН и Движения неприсоединения, в частности зоны, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии.

В течение 4-недельной конференции страны-члены ДНЯО провели совместные и углубленные обсуждения в 3 основных комитетах и подкомитетах. Многие важные вопросы продолжают обсуждаться. Страны-участницы Договора о запрещении ядерного оружия также высоко оценивают вступление договора в силу с 2021 года, а также его взаимную ценность для ДНЯО.



