Вьетнам сохраняет высокие темпы роста вопреки глобальным встречным ветрам

Экспорт текстильно-швейной продукции вносит важный вклад в экономический рост. Фото: ВИА



Агентство прогнозирует, что в 2026–2028 годах рост ВВП Вьетнама в среднем составит около 6,7% в год, чему будут способствовать экспорт и инвестиции в инфраструктуру, несмотря на нарастающие риски в глобальной среде.

Примечательно, что такая оценка дается в тот момент, когда мировая экономика сталкивается с наложением целого ряда вызовов, включая геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, сбои в цепочках поставок и рост цен на энергоносители. На этом фоне способность Вьетнама сохранять высокие темпы роста свидетельствует о существенном укреплении его макроэкономической базы и общей устойчивости экономики.

Международные финансовые институты в целом сохраняют позитивный взгляд на перспективы Вьетнама, хотя их прогнозы различаются. По оценке Cushman & Wakefield, рост ВВП Вьетнама в 2026 году составит около 6,3%, что позволит стране войти в число лидеров Юго-Восточной Азии по темпам экономического роста. В то же время UOB предлагает более оптимистичный сценарий, прогнозируя рост примерно на 7,5%, чему будут способствовать восстановление обрабатывающей промышленности и экспорта, а также эффект от мер экономической поддержки, реализованных в 2025 году и в начале 2026 года.

Общей чертой всех этих оценок становится все более заметная роль промышленного производства и экспорта высокотехнологичной продукции. Вьетнам получает выгоду от продолжающейся перестройки глобальных цепочек поставок, поскольку транснациональные корпорации переносят производство, стремясь диверсифицировать риски. Этот сдвиг ускорил трансформацию экспортной структуры страны в сторону продукции с более высокой добавленной стоимостью, такой как электроника и технологическое оборудование, тем самым повышая как уровень создаваемой стоимости, так и конкурентоспособность.

Помимо экспорта, внутренние драйверы роста становятся более сбалансированными. Сектор услуг уверенно восстанавливается, особенно в сфере туризма, розничной торговли и финансово-технологических услуг, тем самым укрепляя основу внутреннего потребления. Эта тенденция имеет ключевое значение для снижения зависимости экономики от внешнего спроса в условиях сохраняющейся неопределенности в мировой торговле.

По оценке HSBC, преимущества Вьетнама выходят за рамки конкурентоспособных издержек и заключаются также в его глубокой интеграции в региональные цепочки поставок, особенно в полупроводниковой и электронной отраслях. Укрепление позиций в глобальных цепочках создания стоимости при одновременной упреждающей подготовке к торговым рискам станет ключевым условием для сохранения импульса роста в среднесрочной перспективе.

Еще одним примечательным аспектом является продолжающееся повышение качества роста, поскольку экономика все в большей степени опирается на производительность, инновации и виды деятельности с более высокой добавленной стоимостью. Это находит отражение в более избирательном подходе к привлечению прямых иностранных инвестиций с акцентом на высокотехнологичные отрасли, чистую энергетику и умное производство, а не на традиционные трудоемкие сектора. Если эта тенденция сохранится, она поможет Вьетнаму постепенно сократить зависимость от преимуществ дешевой рабочей силы и повысить устойчивость к внешним потрясениям.

В то же время ускоряется развитие инфраструктуры, прежде всего в сферах транспорта, логистики и энергетики, и именно оно широко рассматривается как важнейший рычаг роста в средне- и долгосрочной перспективе. Улучшение связанности, снижение транспортных издержек и повышение надежности энергетических систем не только повышают эффективность бизнеса, но и укрепляют доверие инвесторов.

В условиях все более острой глобальной конкуренции за капитал такие структурные улучшения будут играть решающую роль в сохранении привлекательности Вьетнама как направления для инвестиций. Перспективы роста страны уже опираются не только на традиционные драйверы, но все в большей степени подкрепляются структурными факторами, что создает основу для дальнейших позитивных оценок со стороны международных институтов даже на фоне глобальной неопределенности.

Однако эксперты предупреждают, что такой прогноз вовсе не делает Вьетнам неуязвимым перед внешними потрясениями. Затяжная напряженность на Ближнем Востоке с начала 2026 года наряду с возможными сбоями в Ормузском проливе привела к росту цен на нефть и транспортных расходов, усилив давление на инфляцию и производственные издержки. Азиатский банк развития (АБР) предупредил, что в случае эскалации темпы роста развивающихся экономик Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, могут снизиться на 0,6–2,3 процентного пункта.

На внутреннем уровне такие факторы, как замедление роста населения, незначительное повышение процентных ставок к концу года и сохраняющееся давление на рынок недвижимости, могут сдерживать потребление в краткосрочной перспективе. Эти вызовы требуют более гибкой политики при сохранении баланса между целями роста и макроэкономической стабильностью.

Тем не менее многие международные организации подчеркивают, что у Вьетнама по-прежнему сохраняется значительное пространство для маневра в политике. Правительство ориентирует совершенствование институтов на задачи развития, ускоряет освоение государственных инвестиций для привлечения частного капитала и продвигает новые драйверы роста — цифровую трансформацию, инновации и зелёную экономику.

Гибкая координация между бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политикой будет иметь решающее значение для сохранения стабильности в условиях волатильности. Сдерживание инфляции, обеспечение устойчивости обменного курса и направление кредитных потоков в производственно-предпринимательские сектора станут основой для укрепления доверия рынка и инвесторов.

В более долгосрочной перспективе Вьетнам находится на важнейшем рубеже перехода к более устойчивой модели роста. Из экономики, прежде всего опиравшейся на дешевую рабочую силу, Вьетнам последовательно поднимается вверх по глобальной цепочке создания стоимости благодаря технологиям, инновациям и развитию человеческих ресурсов. Если нынешние возможности будут использованы эффективно, страна сможет превратить краткосрочные вызовы в импульс для более устойчивого и жизнеспособного цикла развития в предстоящие годы.