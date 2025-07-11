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Вьетнам сопредседательствует на встрече министров иностранных дел стран АСЕАН и Новой Зеландии
Встречи проходили в рамках 58-й встречи министров иностранных дел стран АСЕАН и связанных с ней мероприятий.
Участники высоко оценили эффективную реализацию рамочных программ сотрудничества между АСЕАН и ее партнерами, особенно в области торговли, инвестиций, устойчивого развития, умного сельского хозяйства, энергетики, образования, туризма, инноваций и цифровой трансформации. Партнеры подтвердили поддержку центральной роли АСЕАН и обязались содействовать реализации стратегических документов блока, таких как Видение сообщества АСЕАН до 2045 года, Рамочное соглашение АСЕАН по цифровой экономике и Энергетическая сеть АСЕАН.
Сопредседатели встречи АСЕАН и Новой Зеландии, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Буй Тхань Шон и министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс, высоко оценили давнее и надежное партнерство во имя общего развития между АСЕАН и Новой Зеландией.
Буй Тхань Шон, выступая от имени стран АСЕАН, высоко оценил мощный и существенный рост партнерства за последние 50 лет и поддержал идею повышения его статуса до всеобъемлющего стратегического партнерства в этом году.
АСЕАН приветствовала поддержку Новой Зеландии в области кибербезопасности, безопасности на море, помощи при стихийных бедствиях и борьбы с транснациональной преступностью. Она приветствовала вступление в силу протокола о внесении изменений в зону свободной торговли АСЕАН-Австралия-Новая Зеландия (AANZFTA) и призвала Новую Зеландию продолжать оказывать помощь блоку в сокращении разрыва в развитии, поддерживать инклюзивный и устойчивый рост, особенно в таких субрегионах, как Меконг, и расширять авиационное сообщение и электронную торговлю.
В частности, АСЕАН высоко оценила обязательства Новой Зеландии выделить более 329 миллионов новозеландских долларов (более 198 миллионов долларов США) на региональные программы по климату, возобновляемым источникам энергии, умному сельскому хозяйству и реагированию на стихийные бедствия.
Выступая на встречах, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Вьетнама подчеркнули стратегическую важность дальнейшего укрепления партнерских отношений АСЕАН со странами-партнерами в условиях быстрого, сложного и непредсказуемого развития событий в регионе и мире.
Вьетнам высоко ценит неизменную поддержку партнерами центральной ролии АСЕАН, их активное участие в механизмах под руководством АСЕАН и помощь в процессе создания сообщества АСЕАН, отметил Буй Тхань Шон.
Он также приветствовал усилия по обновлению и пересмотру соглашений о свободной торговле, таких как Зона свободной торговли между АСЕАН и Китаем (ACFTA) 3.0, AANZFTA с поправками, Соглашение АСЕАН о торговле товарами (AITIGA) и Соглашение о свободной торговле между АСЕАН и Канадой, для обеспечения справедливой, инклюзивной и адаптируемой торговли в условиях нового глобального экономического ландшафта.
Вьетнам призвал усилить поддержку ММСП в цифровой торговле, а также в «зеленом» развитии, соединении цепочек поставок и субрегиональном развитии.
Буй Тхань Шон также подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества для решения нетрадиционных проблем безопасности, таких как изменение климата, продовольственная и энергетическая безопасность, стихийные бедствия и эпидемии. Он также призвал развивать инициативы регионального сотрудничества в области образования и обмена между людьми.
На фоне растущей неопределенности в геополитической обстановке чиновник подчеркнул важность расширения диалога, консультаций и укрепления доверия. Он призвал партнеров продолжать отстаивать принципиальную позицию АСЕАН по региональным и международным вопросам, включая вопрос Восточного моря, для совместного обеспечения мира, стабильности, сотрудничества и устойчивого развития в акватории.
В тот же день состоялись встречи министров иностранных дел стран АСЕАН+1 с Японией, Россией, Республикой Корея и США, а также встреча министров иностранных дел стран АСЕАН+3 (с Японией, Китаем и Республикой Корея).