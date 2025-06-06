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Вьетнам сопредседательствовал на 23-м заседании Межсессионной встречи АРФ по оказанию помощи при стихийных бедствиях
Вьетнамскую делегацию на заседании возглавил посол Чан Дык Бинь, глава Департамента АСЕАН Министерства иностранных дел, при участии представителей министерств иностранных дел, обороны, общественной безопасности, сельского хозяйства и охраны окружающей среды.
На встрече участники сосредоточили внимание на оценке текущего состояния сотрудничества в области оказания помощи при стихийных бедствиях в регионе.
Делегаты сошлись во мнении о необходимости продолжать активизировать региональное сотрудничество, уделяя приоритетное внимание наращиванию потенциала, повышению готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, снижению рисков, а также укреплению координации между военными и гражданскими структурами в гуманитарной помощи. Было также выражено согласие по вопросу эффективного использования и активизации существующих региональных механизмов и рамок сотрудничества, включая АСЕАН и АРФ…
Участники заседания поделились национальным опытом в реагировании и оказании помощи при стихийных бедствиях — от разработки правовых и политических рамок, организации системы управления до мобилизации сил, средств и оборудования в условиях чрезвычайных ситуаций.
По случаю мероприятия представители России, Бангладеш и Шри-Ланки также поделились опытом участия в гуманитарной операции по оказанию помощи Мьянме после землетрясения, произошедшего 28 марта текущего года.
В рамках АРФ делегаты отметили достигнутый прогресс в реализации сотрудничества по линии реагирования на стихийные бедствия в соответствии с Планом действий Ханоя II АРФ (2020–2025 гг.) и Планом работы АРФ по оказанию помощи при стихийных бедствиях на 2024–2027 годы. Это подтверждает общее стремление стран - участников форума к укреплению сотрудничества в данной приоритетной области.
В качестве сопредседателя заседания вьетнамская делегация активно участвовала в координации работы и внесла ряд важных предложений, подчеркнув необходимость усиления связей и согласованности между региональными механизмами, задействованными в оказании помощи при стихийных бедствиях, с тем чтобы обеспечить их взаимодополняемость и поддержку друг друга. Вьетнам также подчеркнул важность укрепления координации между странами при проведении международных гуманитарных операций, в том числе через возобновление учений в рамках АРФ. Кроме того, вьетнамская сторона предложила провести всестороннюю оценку эффективности реализации Плана действий Ханоя II АРФ, включая раздел, касающийся помощи при стихийных бедствиях, чтобы использовать результаты в качестве основы для разработки плана действий АРФ на новый этап.
По случаю проведения мероприятия представители Министерства обороны, Министерства общественной безопасности, Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама выступили с презентациями, в которых поделились богатым опытом и лучшими практиками страны в повышении готовности к чрезвычайным ситуациям и оказанию экстренной помощи. Также были предложены важные рекомендации по укреплению регионального сотрудничества, которые были высоко оценены и поддержаны участниками заседания.
Вьетнам совместно со Шри-Ланкой и Бангладеш выполняет функции сопредседателя Межсессионной группы АРФ по оказанию помощи при стихийных бедствиях на период 2024–2027 годов.