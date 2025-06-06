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Вьетнам сопредседательствовал на 23-м заседании Межсессионной встречи АРФ по оказанию помощи при стихийных бедствиях

В рамках реализации рабочей программы на среднесрочный период 2024–2025 годов, 4–5 июня в городе Шри-Ланки — Коломбо — Вьетнам совместно со Шри-Ланкой и Бангладеш сопредседательствовал на 23-м Межсессионной встречи Регионального форума АСЕАН (АРФ) по реагированию на стихийные бедствия, которое прошло в гибридном формате — как в очном, так и онлайн режиме. В заседании приняли участие представители стран - участников АРФ, Секретариата АСЕАН, а также ряд молодых активистов Шри-Ланки, работающих в сфере охраны окружающей среды.

Вьетнамскую делегацию на заседании возглавил посол Чан Дык Бинь, глава Департамента АСЕАН Министерства иностранных дел, при участии представителей министерств иностранных дел, обороны, общественной безопасности, сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

На встрече участники сосредоточили внимание на оценке текущего состояния сотрудничества в области оказания помощи при стихийных бедствиях в регионе.

Делегаты сошлись во мнении о необходимости продолжать активизировать региональное сотрудничество, уделяя приоритетное внимание наращиванию потенциала, повышению готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, снижению рисков, а также укреплению координации между военными и гражданскими структурами в гуманитарной помощи. Было также выражено согласие по вопросу эффективного использования и активизации существующих региональных механизмов и рамок сотрудничества, включая АСЕАН и АРФ…

Участники заседания поделились национальным опытом в реагировании и оказании помощи при стихийных бедствиях — от разработки правовых и политических рамок, организации системы управления до мобилизации сил, средств и оборудования в условиях чрезвычайных ситуаций.

По случаю мероприятия представители России, Бангладеш и Шри-Ланки также поделились опытом участия в гуманитарной операции по оказанию помощи Мьянме после землетрясения, произошедшего 28 марта текущего года.

В рамках АРФ делегаты отметили достигнутый прогресс в реализации сотрудничества по линии реагирования на стихийные бедствия в соответствии с Планом действий Ханоя II АРФ (2020–2025 гг.) и Планом работы АРФ по оказанию помощи при стихийных бедствиях на 2024–2027 годы. Это подтверждает общее стремление стран - участников форума к укреплению сотрудничества в данной приоритетной области.

В качестве сопредседателя заседания вьетнамская делегация активно участвовала в координации работы и внесла ряд важных предложений, подчеркнув необходимость усиления связей и согласованности между региональными механизмами, задействованными в оказании помощи при стихийных бедствиях, с тем чтобы обеспечить их взаимодополняемость и поддержку друг друга. Вьетнам также подчеркнул важность укрепления координации между странами при проведении международных гуманитарных операций, в том числе через возобновление учений в рамках АРФ. Кроме того, вьетнамская сторона предложила провести всестороннюю оценку эффективности реализации Плана действий Ханоя II АРФ, включая раздел, касающийся помощи при стихийных бедствиях, чтобы использовать результаты в качестве основы для разработки плана действий АРФ на новый этап.

По случаю проведения мероприятия представители Министерства обороны, Министерства общественной безопасности, Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама выступили с презентациями, в которых поделились богатым опытом и лучшими практиками страны в повышении готовности к чрезвычайным ситуациям и оказанию экстренной помощи. Также были предложены важные рекомендации по укреплению регионального сотрудничества, которые были высоко оценены и поддержаны участниками заседания.

Вьетнам совместно со Шри-Ланкой и Бангладеш выполняет функции сопредседателя Межсессионной группы АРФ по оказанию помощи при стихийных бедствиях на период 2024–2027 годов.

ИЖВ/ВИА

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