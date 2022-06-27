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НОВОСТИ

Вьетнам сообщил о 637 новых случаях заражения COVID-19 на 27 июня

27 июня во Вьетнаме было зарегистрировано еще 637 новых случаев заражения COVID-19, летальных исходов не было.

27 июня во Вьетнаме было зарегистрировано еще 637 новых случаев заражения COVID-19, смертельных случаев не было.

Новая цифра увеличила общее число случаев заболевания в стране до 10.744.085 человек.

Столица Ханой снова стала лидером страны с 188 новыми случаями.

За ним следуют северный Хайфон и Дананг, в которых зарегистрировано 64 и 62 случая заражения соответственно.

Еще 6.653 пациента полностью выздоровели, в результате чего общее число выздоровевших достигло 9.656.467 человек.

На сегодняшний день в стране сделано более 229,8 млн прививок от COVID-19.

ВИА

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