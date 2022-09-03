Вьетнам сообщил о положительном сальдо торгового баланса почти в 4 млрд. долл. США за 8 месяцев

Профицит торгового баланса Вьетнама за первые 8 месяцев 2022 года составил 3,96 млрд. долл. США, сообщило Главное статистическое управление (GSO) 29 августа.

По данным ведомства, экспортно-импортный оборот страны в августе оценивается в размере 64,34 млрд. долл. США, что на 5,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Этот показатель увеличил общий оборот страны за период с января по август до 497,64 млрд. долл. США, что на 15,5% больше, чем в прошлом году, из которых экспорт достиг 250,8 млрд. долл. США, что на 17,3% больше, а импорт оценивается в 246,84 млрд. долл. США, что на 13,6% больше.

В рассматриваемый период стоимость экспорта 30 товаров превысила 1 млрд. долл. США, при этом стоимость 6 товаров превысила ориентир в 10 млрд. долл. США.

Между тем, стоимость импорта 38 товаров превышает 1 млрд. долл. США, а стоимость 4 товаров превышает отметку в 10 млрд. долл. США.

Переработка пангасиуса на экспорт (Фото: ВИА)

В течение января-августа США были крупнейшим импортером Вьетнама, купив товаров на 77,7 млрд. долл. США, а Китай был крупнейшим экспортером Вьетнама, продав продукции на 82,1 млрд. долл. США.

Положительное сальдо торгового баланса Вьетнама с Европейским союзом составило 21,6 млрд. долл. США, а дефицит торгового баланса с Китаем составил 47,8 млрд. долл. США, что на 46,4% и 21,9% больше, чем в прошлом году, соответственно.

Чтобы помочь экспортерам, Министерство промышленности и торговли помогло им понять содержание соглашений о свободной торговле (ССТ) нового поколения, чтобы максимально использовать возможности и свести к минимуму проблемы, связанные с этими сделками.

Внимание также уделяется улучшению стимулирования торговли, упрощению административных процедур и предоставлению предприятиям прогнозов как внутреннего, так и международного рынка.