НОВОСТИ
Вьетнам сократил масштаб финального мероприятия Осенней ярмарки, чтобы оказать помощь пострадавшим от наводнений
Очное мероприятие, проходящее в Центре выставок Вьетнама, сохранит основные элементы программы - вступительное выступление, приветственное слово заместителя премьер-министра Буи Тхань Шона, возглавляющего организационный комитет ярмарки, церемонию награждения выдающихся участников, а также два музыкальных номера под названием «Осень - любовь к стране и народу Вьетнама».
По призыву премьер-министра, прозвучавшему на церемонии открытия, к 29 октября было собрано почти 300 миллионов донгов (около 11,5 тысячи долларов США) в поддержку центральных провинций, пострадавших от стихийных бедствий. Министерство призвало государственные предприятия продолжать делать пожертвования вплоть до завершения ярмарки.
Осенняя ярмарка 2025 года привлекла широкое внимание СМИ: в центральных и местных изданиях опубликовано более 500 новостных сообщений и материалов, а количество онлайн-взаимодействий на цифровых платформах превысило 5 миллионов.
В ходе мероприятия было подписано свыше 100 соглашений о сотрудничестве и меморандумов о взаимопонимании (MoU) между вьетнамскими компаниями и зарубежными партнёрами в области инвестиций, торговли, передачи технологий, развития цепочек поставок и экспорта, что открыло новые возможности для экономической интеграции Вьетнама.