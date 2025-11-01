Báo Ảnh Việt Nam

Вьетнам сократил масштаб финального мероприятия Осенней ярмарки, чтобы оказать помощь пострадавшим от наводнений

Министерство промышленности и торговли Вьетнама предложило сократить масштаб церемонии закрытия первой Осенней ярмарки 2025 года, подчеркнув необходимость проявить солидарность с регионами, пострадавшими от наводнений, а также стремление к экономии бюджетных средств в период восстановления.
  Прямая трансляция на первой Осенней ярмарке 2025 года. Фото: Nhandan  
В экстренном докладе, направленном премьер-министру Фам Минь Тьиню, министерство сообщило, что формат мероприятия будет изменён: отменены фейерверк, прямые телетрансляции и радиопередачи. Вместо этого будет подготовлена предварительно записанная версия церемонии, которая выйдет в эфир позже.

Очное мероприятие, проходящее в Центре выставок Вьетнама, сохранит основные элементы программы - вступительное выступление, приветственное слово заместителя премьер-министра Буи Тхань Шона, возглавляющего организационный комитет ярмарки, церемонию награждения выдающихся участников, а также два музыкальных номера под названием «Осень - любовь к стране и народу Вьетнама».

По призыву премьер-министра, прозвучавшему на церемонии открытия, к 29 октября было собрано почти 300 миллионов донгов (около 11,5 тысячи долларов США) в поддержку центральных провинций, пострадавших от стихийных бедствий. Министерство призвало государственные предприятия продолжать делать пожертвования вплоть до завершения ярмарки.

Осенняя ярмарка 2025 года привлекла широкое внимание СМИ: в центральных и местных изданиях опубликовано более 500 новостных сообщений и материалов, а количество онлайн-взаимодействий на цифровых платформах превысило 5 миллионов.

В ходе мероприятия было подписано свыше 100 соглашений о сотрудничестве и меморандумов о взаимопонимании (MoU) между вьетнамскими компаниями и зарубежными партнёрами в области инвестиций, торговли, передачи технологий, развития цепочек поставок и экспорта, что открыло новые возможности для экономической интеграции Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

