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НОВОСТИ

Вьетнам создал подкомитет по укреплению экономических связей с Испанией

Заместитель премьер-министра Буй Тхань Шон подписал решение о создании вьетнамского подкомитета при Совместном комитете по экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству между правительствами Вьетнама и Испании. Соответственно, Министерство промышленности и торговли будет выступать в качестве постоянного бюро подкомитета, председателем которого является заместитель министра промышленности и торговли, а секретарем - высокопоставленный чиновник из канцелярии правительства.

В состав подкомитета входят представители министерств промышленности и торговли, иностранных дел, финансов, науки и технологий, строительства, культуры, спорта и туризма на уровне департаментов.

Председатель подкомитета будет издавать внутренние правила по организации и деятельности, направленные на повышение эффективности работы как подкомитета, так и совместного комитета в целом.

Новый орган будет действовать в соответствии с правилами, установленными решением премьер-министра от 2016 года, регулирующим создание и деятельность вьетнамских подкомитетов в рамках межправительственных комитетов с иностранными государствами.

ВИА/ИЖВ

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