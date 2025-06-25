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Вьетнам создал подкомитет по укреплению экономических связей с Испанией
В состав подкомитета входят представители министерств промышленности и торговли, иностранных дел, финансов, науки и технологий, строительства, культуры, спорта и туризма на уровне департаментов.
Председатель подкомитета будет издавать внутренние правила по организации и деятельности, направленные на повышение эффективности работы как подкомитета, так и совместного комитета в целом.
Новый орган будет действовать в соответствии с правилами, установленными решением премьер-министра от 2016 года, регулирующим создание и деятельность вьетнамских подкомитетов в рамках межправительственных комитетов с иностранными государствами.