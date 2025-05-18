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Вьетнам создаёт условия для приёма мусульманских туристов
В последние годы, благодаря активному культурному обмену, число мусульманских туристов, приезжающих во Вьетнам в целом и в Ханой в частности, неуклонно растёт. Основной поток поступает из Индонезии, Малайзии, Индии, а также из стран Ближнего Востока. Недавнее прибытие в Ханой группы из 200 туристов из Ирана, арендовавшей чартерный рейс, является ярким подтверждением потенциала развития халяль-туризма.
По словам Чинь Тхи Тху Ха, ректора Ханойского колледжа торговли и туризма, халяль-туризм становится глобальной тенденцией. В мире насчитывается более 1,9 млрд мусульман, и ожидается, что к 2030 году халяль-туризм внесёт в мировой туристический рынок почти 350 млрд долларов США. Это огромный и перспективный рынок, к которому Вьетнам должен подойти системно и проактивно.
Понятие «халяль» не ограничивается лишь отказом от свинины или алкоголя. Оно охватывает гораздо более широкий спектр: от условий проживания, распорядка дня и возможностей для молитвы — до стиля обслуживания и уважения к религиозным убеждениям туристов. Однако в Ханое пока ещё крайне мало гостиниц и ресторанов, которые могут полноценно удовлетворить потребности мусульманских путешественников. Туристические компании сталкиваются с рядом трудностей при обслуживании клиентов, придерживающихся халяль-стандарта.
Ханой — экономический, культурный и туристический центр, обладающий множеством преимуществ для приёма мусульманского потока, что превращает этот рынок в стимул развития столичного туризма. Создание «экосистемы» для приёма халяльных туристов становится насущной необходимостью. По мнению Данг Хыонг Зянг, директора Департамента туризма Ханоя, освоение рынка халяль-туризма — это не только следование мировым тенденциям, но и стратегия устойчивого роста, открывающая столицу для мусульманского мира.
Чтобы привлечь туристов-мусульман, Рамлан бин Осман, директор Вьетнамского центра по сертификации Халяль (HALCERT), отметил: отелям и ресторанам необходимо предусмотреть отдельные зоны питания, соответствующие стандартам халяль. В зонах отдыха желательно организовать раздельные пространства для мужчин и женщин. Туристические объекты должны быть адаптированы к мусульманской культуре и дружелюбны к мусульманским туристам. Поскольку мусульмане совершают молитвы ежедневно в строго определённое время, в аэропортах и гостиницах необходимо оборудовать специальные молельные комнаты.
Данг Хыонг Зянг сообщила, что город намерен тесно сотрудничать с посольствами и международными организациями для расширения культурных обменов со странами исламского мира, а также для подготовки кадров, способных эффективно работать на рынке халяль-туризма. В планах — к 2030 году сформировать комплексную экосистему халяль-туризма, при этом особое внимание будет уделено созданию дружественных к мусульманам зон в центральной части города.
Ряд туристических компаний также активизирует усилия по привлечению мусульманских туристов. Чыонг Куок Хунг, президент Ханойского клуба путешественников ЮНЕСКО (HUTC), сообщил, что клуб подписал соглашение о сотрудничестве с Центром подготовки халяль-кадров с целью повышения осведомлённости и профессионального уровня персонала, обслуживающего данный сегмент. Параллельно ведётся работа по созданию комплексной цепочки туристических продуктов, соответствующих халяль-стандартам, а также по формированию «всеобъемлющей экосистемы халяль-туризма» — от наземного обслуживания, ресторанов, гостиниц и туристических объектов до систем продвижения и маркетинга.