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Вьетнам создает наилучшие условия для всестороннего развития ребенка
Выступая на семинаре, заместитель председателя парламентского комитета по культуре и образованию Та Ван Ха подтвердил, что в разные периоды развития страны, даже в самые тяжелые времена Партия и Государство Вьетнама всегда отдавали приоритеты, создавая наилучшие условия для всестороннего развития ребенка. В документах XIII съезда Коммунистической партии Вьетнама определяется, что одним из критериев национального развития Вьетнама до 2030 года является сохранение индекса человеческого развития (ИЧР) выше 0,73 для формирования высококвалифицированной рабочей силы. Поэтому инвестиции в развитие ребенка сегодня являются фундаментальным решением по реализации стратегии развития страны в будущем.
Оглядываясь на итоги работы по защите, уходу и воспитанию детей за прошедшие годы, Та Ван Ха сообщил, что законодательство и политика Вьетнама совершенствуются с каждым днем, создавая все условия для всестороннего развития ребенка, которое подразумевает нравственное, интеллектуальное, физическое и социальное развитие ребенка. Национальное собрание Вьетнама приняло Закон о детях, а также выпустило соответствующие законы, такие как Закон о браке и семье, Уголовный кодекс, Закон об образовании, Закон о медицинском осмотре и лечении..., которые предусматривают регламентацию приоритетов для реализации прав ребенка.
В 2019 году Национальное собрание совместно с Министерством труда, инвалидов войны и социального обеспечения Вьетнама и представительством ЮНИСЕФ во Вьетнаме провело конференцию по политике всестороннего развития ребенка, на которой были подняты вопросы совершенствования политики мобилизации ресурсов на развитие ребенка. Правительтство Вьетнама выпустило и реализовывает проект всестороннего развития детей с первых лет жизни в семье и обществе на период 2018-2025 годов; утвердило национальную программу действий во имя детей на период 2021-2030 годов… А некоторые провинции и города Вьетнама, такие как Ханой, Куангнинь, Бариа-Вунгтау, Хошимин, Биньтхуан, Биньфыок, Анзянг…, приняли соответствующие резолюции относительно детей.
Подчеркнув важность всестороннего развития ребенка, заместитель представителя ЮНИСЕФ во Вьетнаме Лесли Миллер отметила, что для комплексного осуществления политики и программ всестороннего развития ребенка необходимы политическая воля, обязательства и действия всех министерств, ведомств, провинций и городов страны путем эффективного взаимодействия между ними. Международный опыт по этому вопросу отражается в трех аспектах: всеобъемлющая политика, достаточные государственные инвестиции, эффективное взаимодействие в оказании услуг.
По ее словам, Вьетнам идет в авангарде всестороннего развития ребенка в регионе и мире; давно ратифицировал Конвенцию ООН о правах ребенка и строго выполняет ее, предпринимая прогрессивные меры. На фоне негативных последствий пандемии коронавируса COVID-19, глобальной экономической рецессии, стихийных бедствий и изменения климата Вьетнам и другие страны мира должны прилагать усилия для достижения Целей устойчивого развития, особенно цели развития ребенка.