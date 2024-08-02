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Вьетнам сожалеет о решении США не признавать его статус страны с рыночной экономикой
Это означает, что к предприятиям, экспортирующим вьетнамские товары на рынок США, по-прежнему будут относиться по-разному при проведении антидемпинговых и компенсационных расследований в США, фактические производственные затраты вьетнамских предприятий по-прежнему не признаются, но они должны использовать "альтернативную стоимость" другой страны для расчета демпинговой маржи.
Если бы DOC объективно и справедливо изучил документацию и практику Вьетнама, он смог бы признать тот факт, что Вьетнам уже является рыночной экономикой, как и 72 другие признанные страны с рыночной экономикой, включая такие крупные экономики, как Великобритания, Канада, Мексика, Австралия, Япония, Индия, Республика Корея и Новая Зеландия, отметили в MoIT.
За последние 20 лет экономика Вьетнама претерпела значительные изменения и развитие. Вьетнам успешно подписал и ввел в действие 17 соглашений о свободной торговле, включая соглашения о свободной торговле нового поколения и высоких стандартов с ЕС, странами Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и Великобританией, с множеством обширных и всеобъемлющих обязательств - от снижения пошлин до повышения стандартов труда, охраны окружающей среды, устойчивого развития, государственных закупок и прозрачности.
Эти изменения были разъяснены в более чем 20 000 страницах информации и документов, направленных Министерством промышленности и торговли Вьетнама в DOC, что свидетельствует о значительном прогрессе Вьетнама по всем шести критериям, установленным DOC при рассмотрении вопроса о переходе к рыночной экономике.
В справках, предоставленных MoIT для DOC, также полностью и последовательно демонстрируется, что уровень реализации Вьетнамом этих шести критериев, по крайней мере, равен и в целом лучше, чем уровень реализации другими странами, признанными в качестве стран с рыночной экономикой; и фактически равны или даже лучше, чем страны, которые всегда считались странами с рыночной экономикой.
Поэтому, исходя из конкретных нормативных критериев законодательства США, признание рыночной экономики для Вьетнама является объективной и справедливой реальностью, считают в MoIT.
MoIT выразило искреннюю благодарность 41 организации, частным лицам, бизнес-ассоциациям и торговым объединениям во Вьетнаме и США за решительную поддержку перехода Вьетнама к рыночной экономике, включая организации и частных лиц, представляющих американский бизнес, таких как Национальная ассоциация государственных департаментов сельского хозяйства (NASDA), Американская торговая палата (AmCham), Деловой совет США-АСЕАН (USABC) и Ассоциация лидеров розничной торговли. Она также заявила, что надеется на дальнейшее сотрудничество с вышеупомянутыми организациями и лицами в будущем.
В ближайшее время MoIT продолжит изучать и анализировать аргументы, приведенные в докладе DOC по оценке вьетнамской экономики, чтобы продолжить дополнять и завершать подготовку справок и соответствующих досье для представления в DOC с просьбой о проведении очередного обзора с целью признания статуса рыночной экономики Вьетнама, что еще более конкретизирует всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами, тем самым способствуя развитию двустороннего экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества и принося практическую пользу бизнесу и населению обеих стран.
Кроме того, MoIT всегда будет поддерживать и сопровождать вьетнамские предприятия, экспортирующие товары на рынок США, в расследованиях по вопросам торговой защиты, чтобы обеспечить максимально возможную выгоду для вьетнамского бизнес-сообщества, добавил оно.