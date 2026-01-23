Вьетнам содействует продвижению мирного процесса в секторе Газа и укрепляет сотрудничество с США

Заместитель премьер-министра Буй Тхань Шон (слева) встречается с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе. Фото: ВИА

По приглашению Президента США Дональда Трампа вьетнамская делегация во главе с заместителем Премьер-министра Правительства Буй Тхань Шоном 22 января приняла участие в церемонии подписания Устава Совета мира по прекращению конфликта в секторе Газа, состоявшейся на полях заседаний Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, Швейцария.



Президент Трамп вместе с 19 главами государств и правительств и высокопоставленными представителями ряда стран и территорий, включая Бахрейн, Марокко, Аргентину, Армению, Азербайджан, Болгарию, Венгрию, Индонезию, Иорданию, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовскую Аравию, Турцию, Узбекистан, Объединённые Арабские Эмираты и Монголию, подписали Устав Совета мира.



Также в рамках церемонии подписания заместитель Премьер-министра Буй Тхань Шон также провёл встречи с членами кабинета Президента Дональда Трампа, включая государственного секретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Говарда Лютника, Торгового представителя Джеймисона Грира, а также члена исполнительного совета Джареда Кушнера.



Заместитель Премьер-министра Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам высоко оценивает усилия Президента Трампа по продвижению мира, сотрудничества и процветания во всём мире и готов принять участие в Совете мира в качестве одного из его учредителей. Он также подчеркнул стремление Вьетнама в ближайшее время координировать действия с членами Совета в реализации Плана мира для сектора Газа, одобренного Советом Безопасности ООН резолюцией № 2803 от 17 ноября 2025 года, с целью содействия устойчивому миру на Ближнем Востоке на основе последовательной позиции Вьетнама по палестинскому вопросу, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.



Заместитель Премьер-министра с уважением передал слова Генерального секретаря То Лама с благодарностью и высокой оценкой того, что Президент Трамп продолжает содействовать развитию вьетнамско-американских отношений, а также поддерживает «сильный, независимый, самодостаточный и процветающий Вьетнам»; одновременно он передал приглашение Генерального секретаря То Лама и высшего руководства Вьетнама Президенту Трампу и его супруге посетить Вьетнам в ближайшее удобное время.



Члены кабинета министров Президента Трампа подтвердили, что придают большое значение и единодушно поддерживают продвижение Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и США вглубь и на практической основе, в том числе содействуя скорейшему достижению соглашения о переговорах по взаимным тарифам. Американская сторона приветствовала решение Вьетнама стать одним из государств-учредителей Совета мира и сообщила, что Президент Трамп планирует визит во Вьетнам, когда условия это позволят.



На полях церемонии подписания заместитель Премьер-министра Буй Тхань Шон провёл встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президент Алиев передал тёплые приветствия Генеральному секретарю То Ламу и наилучшие поздравления XIV Всевьетнамскому съезду Коммунистической партии Вьетнама. Он выразил желание посетить Вьетнам в текущем году с целью дальнейшего продвижения отношений Стратегического партнёрства и реализации договорённостей высокого уровня, достигнутых в ходе визита Генерального секретаря То Лама в Азербайджан в мае 2025 года, прежде всего в сферах нефтегазовой отрасли и технологий.



Президент Алиев также высоко оценил решение Вьетнама присоединиться к Совету мира в качестве государства-учредителя и выразил надежду на тесное сотрудничество двух стран и обмен опытом развития, что позволит внести практический вклад в процесс восстановления не только сектора Газа, но и других регионов мира.



По этому случаю заместитель Премьер-министра Буй Тхань Шон также провёл встречи с министрами иностранных дел Индонезии, Узбекистана и Саудовской Аравии, а также с высокопоставленным представителем Совета мира, бывшим специальным посланником ООН по Ближнему Востоку Николаем Младеновым, в ходе которых состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в рамках Совета мира и взаимодействии по двусторонним вопросам.



Партнёры приветствовали решение Вьетнама присоединиться к Совету мира по Газе, выразив уверенность в том, что внешнеполитический курс Вьетнама, его история самодостаточности и опыт преодоления последствий войны и успешного национального строительства являются значимым уроком, а участие Вьетнама внесёт позитивный вклад в мирный процесс в регионе.