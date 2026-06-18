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Вьетнам содействует обменам и сотрудничеству в целях обеспечения безопасности, охраны и свободы судоходства в соответствии с международным правом
Мероприятие было организовано 12 основными государствами Группы друзей Конвенции ООН по морскому праву (GoF UNCLOS) при координации и совместном спонсорстве ещё пяти государств-членов.
В круглом столе приняли участие более 120 представителей различных стран. Среди выступавших были заместитель министра иностранных дел Индонезии, постоянные представители и главы делегаций Сингапура, Омана, а также представители Великобритании, Франции, Германии, Китая, Канады, Южной Африки, Новой Зеландии, Индонезии, Малайзии, Филиппин, Аргентины, Сенегала и других государств, международных организаций, а также учёные и эксперты из различных регионов мира.
Открывая мероприятие, Постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву, глава вьетнамской делегации на SPLOS 36, подчеркнул, что обеспечение безопасности, охраны и свободы судоходства способствует не только поддержанию мира, стабильности и правопорядка на море, но и является основой международной торговли, энергетической и продовольственной безопасности, а также глобальной экономической стабильности.
Он отметил, что при условии, когда почти 90 % мировых грузов перевозятся морским транспортом, обеспечение бесперебойного функционирования ключевых морских маршрутов имеет жизненно важное значение для мира и устойчивого развития во всех регионах мира. Заместитель министра подчеркнул, что ЮНКЛОС создала всеобъемлющую правовую основу для регулирования деятельности на море и обеспечения баланса интересов государств.
Профессор Александер Прёльс из Гамбургского университета (Германия) отметил, что одним из наиболее значимых практических достижений ЮНКЛОС стало установление и регулирование режимов морского прохода, в частности права мирного прохода через территориальное море и права транзитного прохода через международные проливы.
По его оценке, Конвенция обеспечила чёткий баланс между суверенитетом прибрежных государств и свободой судоходства международного сообщества, одновременно предусматривая необходимые исключения, связанные с защитой морской среды и предотвращением загрязнения.
Заместитель руководителя юридического подразделения Международной морской организации (IMO) Нихан Унлу отметила, что мировая морская отрасль сталкивается с новыми вызовами, включая геополитическую напряжённость, риски кибербезопасности, цифровизацию и необходимость защиты морской среды.
По её словам, успешное функционирование международного морского транспорта зависит от обеспечения безопасности, охраны и эффективности судоходства в рамках единой глобальной правовой системы. IMO разработала и регулярно обновляет комплекс стандартов в области безопасности мореплавания, охраны судоходства, поисково-спасательных операций, подготовки моряков, защиты окружающей среды, а также реагирования на новые вызовы, включая автономные суда, электронную сертификацию и проблемы, связанные с фиктивной регистрацией судов.
Заместитель министра иностранных дел Индонезии Ариф Хавас Оэгросено отметил, что свобода судоходства является одной из старейших свобод международного права, однако её реализация должна осуществляться исключительно в рамках закона и на основе принципа «ответственной свободы», закреплённого в ЮНКЛОС.
Он подчеркнул, что Конвенция устанавливает баланс между свободой судоходства и правами и обязанностями прибрежных государств, а все режимы морского прохода сопровождаются обязанностью уважать международное право, морскую среду и законные интересы заинтересованных сторон.
В ходе дискуссии участники подробно рассмотрели такие важные правовые режимы, как право мирного прохода через территориальное море, право транзитного прохода через международные проливы, а также свободы судоходства и полётов. Отдельно была отмечена ключевая роль IMO в разработке и продвижении международных стандартов безопасности и охраны мореплавания.
Участники также отметили успешные модели регионального сотрудничества, включая механизм взаимодействия в Малаккском проливе, который рассматривается как показательный пример распределения ответственности между прибрежными государствами.
Представители государств обменялись мнениями о ситуации в различных морских регионах мира и призвали к дальнейшему укреплению диалога, наращиванию потенциала, обмену данными и расширению координации между государствами, международными организациями и другими заинтересованными сторонами в целях обеспечения безопасности, охраны и свободы судоходства.
Круглый стол был организован по инициативе Вьетнама при координации и совместном спонсорстве 16 государств как из числа основных членов Группы друзей ЮНКЛОС, так и вне её состава. Широкая поддержка и активное участие государств в мероприятии вновь подтвердили общий интерес международного сообщества к вопросам безопасности, охраны и свободы судоходства, а также значение и роль ЮНКЛОС в управлении и использовании морей и океанов и в совместном реагировании на новые глобальные вызовы.
Группа друзей представляет собой гибкий неформальный механизм консультаций и координации, направленный на укрепление сотрудничества между государствами, разделяющими интерес к определённой тематике в рамках ООН и других многосторонних форумов.
Группа друзей ЮНКЛОС была создана в 2021 году по инициативе и под совместным председательством Вьетнама и Германии. В настоящее время в её состав входят 115 государств из всех географических регионов мира. Координацию деятельности Группы осуществляют 12 основных стран: Аргентина, Канада, Дания, Германия, Ямайка, Кения, Нидерланды, Новая Зеландия, Оман, Сенегал, Южная Африка и Вьетнам.
За последние годы Группа организовала многочисленные конференции, круглые столы и регулярные встречи для обмена мнениями и развития сотрудничества по вопросам реализации ЮНКЛОС, а также устойчивого управления и использования морей и океанов.