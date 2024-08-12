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Вьетнам совершенствует правовую систему для защиты жертв торговли людьми
Она укрепила двустороннее и многостороннее сотрудничество в области предотвращения торговли людьми и борьбы с ней, демонстрируя приверженность Вьетнама выполнению международных договоров и отражая его глубокое понимание важности создания надежной правовой системы для защиты наиболее уязвимых лиц.
В частности, в Уголовном кодексе 2015 года (пересмотренном и дополненном в 2017 году) расширены положения о торговле людьми, что привело их в большее соответствие с международными договорами, к которым присоединился Вьетнам. Это значительные шаги вперед в создании специализированной правовой базы для борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми.
Эти правовые инструменты не только четко определяют меры по предотвращению и пресечению преступлений, связанных с торговлей людьми, но и предусматривают защиту и поддержку жертв, включая просвещение населения, а также предоставление юридических и психосоциальных услуг.
Благодаря этим усилиям Вьетнам добился положительных результатов в этой работе. По статистике Руководящего комитета правительства по предупреждению преступности и борьбе с ней, в период с 2014 по 2023 год во Вьетнаме было выявлено и расследовано около 2 400 случаев торговли людьми, в которых фигурировали 3 800 преступников и 5 700 жертв.
Количество случаев торговли людьми значительно сокращается с каждым годом, особенно с 2018 года.
Однако ситуация с торговлей людьми во Вьетнаме остается сложной. Департамент сообщил, что за первые шесть месяцев 2024 года по всей стране было выявлено и расследовано 35 случаев торговли людьми с участием 78 преступников и 103 жертв. Помимо традиционных методов, преступники все чаще используют социальные сети и интернет-приложения, чтобы добраться до жертв. Преступная деятельность становится все более изощренной, организованной и транснациональной.
Борьба с торговлей людьми рассматривается как важная политическая задача для властей всех уровней и секторов, а криминальная полиция находится на переднем крае.
Силы сосредоточены на проведении пикового периода атаки и пресечения преступлений, связанных с торговлей людьми, в 2024 году, с 1 июля по 30 сентября.
Согласно отчету политического отдела Главного командования пограничной охраны, 1 589 724 человека получили информацию о законах и рисках, связанных с торговлей людьми.
Благодаря разъяснительной работе на пограничных заставах 926 граждан не смогли пересечь границу, поскольку осознавали риск стать жертвами торговли людьми.
Верховное командование поручило своим подразделениям усилить патрулирование и жестко контролировать приграничные районы, пограничные заставы и прибрежные зоны, чтобы оперативно выявлять случаи незаконного пересечения границы и трансграничной торговли людьми. В результате было выявлено и расследовано 2274 случая, связанных с 9137 лицами, незаконно пересекающими границу. Вышеупомянутые лица подвергаются высокому риску стать жертвами преступных группировок, занимающихся торговлей людьми.
Пограничные силы арестовали и рассмотрели 208 дел в отношении 118 подозреваемых, спасли, приняли, оказали поддержку и передали 375 жертв и подозреваемых в торговле людьми.