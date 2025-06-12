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Вьетнам собирается открыть новую авиакомпанию Sun PhuQuoc Airways
Заместитель премьер-министра поручил Министерству строительства нести ответственность за содержание отчета и предложений, обеспечить, чтобы лицензия была выдана в соответствии с действующими законами и подзаконными актами, а также контролировать безопасную и эффективную работу гражданской авиации.
Ранее, премьер-министр утвердил Решение № 979/QĐ-TTg от 20 мая 2025 года о согласовании инвестиционного проекта и инвестора для авиакомпании "Sun PhuQuoc Airways". Согласно решению, инвестором проекта выступает компания с ограниченной ответственностью "Авиалинии Солнца Фукуока"
По утвержденному плану, авиакомпания "Sun PhuQuoc Airways" будет иметь флот из 31 самолета к 2030 году. Общий объем инвестиций в проект составляет 2.500 миллиардов донгов (примерно 98,81 миллиона долларов США).
Цель проекта — создать новую авиакомпанию с основным видом деятельности — коммерческими пассажирскими перевозками, а также чартерными рейсами, ориентированными на туристов, направляющихся в туристические и деловые центры Вьетнама и мира, особенно на известные морские курорты и финансово-торговые мегаполисы.
Особую миссию авиакомпании "Sun PhuQuoc Airways" составляют усилия по привлечению международных туристов на жемчужный остров Фукуок. Появление нового перевозчика, осуществляющего рейсы на остров, также создаст более благоприятные и удобные условия для жителей Вьетнама, желающих посетить Фукуок.